Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об импортных продуктах

90 процентов продуктов питания для детей завозятся в Казахстан из-за рубежа. Об этом заявила спикер Сената Дарига Назарбаева, посещая Академию питания и завод по производству детского молочного питания "Амиран", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы в Сенате стали поднимать документы, исследования, статистику, сделали большой свой анализ и поняли, что на сегодня рынку национального детского питания уделяется недостаточно внимания. Примерно 90 процентов пищевой детской продукции на нашем рынке - импортная, и никто не гарантирует, сколько времени хранится эта продукция, какие консерванты содержатся. Так как они приезжают издалека, соответственно срок годности у них большой, иногда до нескольких лет и, честно говоря, подумать страшно, чем мы на самом деле кормим своих детей", - рассказала Дарига Назарбаева.

Она вспомнила, что во времена ее детства молочные смеси продавали в специальных детских кухнях.

"Я вспомнила, что когда-то были детские кухни, мы все бегали за этими молочными смесями. В день на ребенка выдавали по шесть бутылочек, я это хорошо помню по своей младшей сестренке. Как раз я школу заканчивала, когда Алия родилась", - отметила сенатор.

Назарбаева встретилась с коллективом Академии питания, ознакомилась с лабораториями контроля качества и безопасности продуктов питания, технологией производства молочной продукции. На встрече она подчеркнула важность исследовательской работы Академии питания, отметив при этом социальную направленность и значимость создания экологически чистой продукции для населения.

"В первую очередь органическая продукция должна быть доступна именно семьям, у кого есть маленькие дети. У нас есть своя линейка продукции детского питания, которая делается на кобыльем молоке. Без сахара. Это мечта диетологов всего мира - иметь такую продукцию у себя в потреблении", - заявила Назарбаева.

Президент Казахской академии питания Торегельды Шарманов отметил, что производство детского молочного питания на основе кобыльего молока запущено впервые.