Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об импортных продуктах
Tengrinews.kz
90 процентов продуктов питания для детей завозятся в Казахстан из-за рубежа. Об этом заявила спикер Сената Дарига Назарбаева, посещая Академию питания и завод по производству детского молочного питания "Амиран", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото parlam.kz
"Мы в Сенате стали поднимать документы, исследования, статистику, сделали большой свой анализ и поняли, что на сегодня рынку национального детского питания уделяется недостаточно внимания. Примерно 90 процентов пищевой детской продукции на нашем рынке - импортная, и никто не гарантирует, сколько времени хранится эта продукция, какие консерванты содержатся. Так как они приезжают издалека, соответственно срок годности у них большой, иногда до нескольких лет и, честно говоря, подумать страшно, чем мы на самом деле кормим своих детей", - рассказала Дарига Назарбаева.
Она вспомнила, что во времена ее детства молочные смеси продавали в специальных детских кухнях.
"Я вспомнила, что когда-то были детские кухни, мы все бегали за этими молочными смесями. В день на ребенка выдавали по шесть бутылочек, я это хорошо помню по своей младшей сестренке. Как раз я школу заканчивала, когда Алия родилась", - отметила сенатор.
Назарбаева встретилась с коллективом Академии питания, ознакомилась с лабораториями контроля качества и безопасности продуктов питания, технологией производства молочной продукции. На встрече она подчеркнула важность исследовательской работы Академии питания, отметив при этом социальную направленность и значимость создания экологически чистой продукции для населения.
"В первую очередь органическая продукция должна быть доступна именно семьям, у кого есть маленькие дети. У нас есть своя линейка продукции детского питания, которая делается на кобыльем молоке. Без сахара. Это мечта диетологов всего мира - иметь такую продукцию у себя в потреблении", - заявила Назарбаева.
Президент Казахской академии питания Торегельды Шарманов отметил, что производство детского молочного питания на основе кобыльего молока запущено впервые.
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Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об импортных продуктах
Так если своего - нету, приходится- импортным кормить... :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Картошка то взошла уже поди. Садил, уже на днях - зацветёт... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: смотрю молодняк не знает про суму и про тюрьму. Да, Алекс, не пробовали они ещё жизни. Ох сколько на моё веку, разных людей- встречалось.Был у меня один зять, муж Кузины. Военный...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Картошка то взошла уже поди. Или в этом году не садил?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Пошел смотреть, fin-rus. Полуфинал. Блин,даже не с кем эмоции обсудить. Палкины и собакины остались.