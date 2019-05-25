Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона казахстанцев

В Казахстане разработан закон, по которому под налоговую амнистию попадут 1,39 миллиона человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

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Им при условии оплаты основного долга в 13,9 миллиарда тенге спишут пени на сумму 7 миллиардов. Речь идет о налоговых периодах до 1 января 2019 года. Закон сейчас рассматривают в Мажилисе Парламента.

Сейчас проходит налоговая амнистия для бизнесменов. Как сообщил глава КГД Марат Султангазиев, по состоянию на 20 мая 2019 года в целом по республике погасили свою недоимку по налогам 37 150 налогоплательщиков на общую сумму 7,3 миллиарда тенге, по ним подлежат списанию пени на сумму 1,9 миллиарда тенге и штрафы на сумму 98,7 миллиона тенге.

По состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 миллиарда тенге, пени - 122,9 миллиарда тенге, штрафы - 7,4 миллиарда тенге.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки. При этом обращаться в органы государственных доходов субъектам малого и среднего бизнеса не нужно: списание пеней и штрафов будет проводиться без заявления налогоплательщика, за исключением тех налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате налогов или находятся в реабилитационной процедуре.

Правила списания пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки можете посмотреть здесь. Речь идет о пенях и недоимках по состоянию на 1 октября 2018 года. Списывать пени и штрафы будут до 31 декабря 2019 года.