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Сабыр
Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона казахстанцев
Нуреке, не спасёт
25.05.19 14:56
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
смотрю молодняк не знает про суму и про тюрьму. зато знает как рогами в стену упереться. и думать что будет вечно ему двадцать лет.
25.05.19 14:05
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: что это? это то что ты видишь и держишь в руках.. а для других это может быть все что угодно.
25.05.19 14:02
elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Странные умозаключения :-x Подожду официальных данных от НГ, если таковые будут. Голословить смысла не вижу. Оплевать проще чем помочь.
25.05.19 13:38
Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron: него вроде прописка есть! А толку, если содержать квартиру он не может? Там долгов может быть больше чем сама квартира стоит. elektron: Насчёт алкоголя, откуда такая уверенность? ...
25.05.19 13:12
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Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона казахстанцев

Tengrinews.kz

25 мая 2019, 11:41 |  Государство

В Казахстане разработан закон, по которому под налоговую амнистию попадут 1,39 миллиона человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Иллюстративное фото:lentaregion.ru

Им при условии оплаты основного долга в 13,9 миллиарда тенге спишут пени на сумму 7 миллиардов. Речь идет о налоговых периодах до 1 января 2019 года. Закон сейчас рассматривают в Мажилисе Парламента.

Сейчас проходит налоговая амнистия для бизнесменов. Как сообщил глава КГД Марат Султангазиев, по состоянию на 20 мая 2019 года в целом по республике погасили свою недоимку по налогам 37 150 налогоплательщиков на общую сумму 7,3 миллиарда тенге, по ним подлежат списанию пени на сумму 1,9 миллиарда тенге и штрафы на сумму 98,7 миллиона тенге.

По состоянию на 1 октября 2018 года по республике непогашенную налоговую задолженность имели 90 077 субъектов малого и среднего бизнеса, сумма недоимки которых составляла 210,4 миллиарда тенге, пени - 122,9 миллиарда тенге, штрафы - 7,4 миллиарда тенге.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки. При этом обращаться в органы государственных доходов субъектам малого и среднего бизнеса не нужно: списание пеней и штрафов будет проводиться без заявления налогоплательщика, за исключением тех налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате налогов или находятся в реабилитационной процедуре.

Правила списания пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки можете посмотреть здесь. Речь идет о пенях и недоимках по состоянию на 1 октября 2018 года. Списывать пени и штрафы будут до 31 декабря 2019 года.
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§ Сабыр
Re: Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.05.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нуреке, не спасёт
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