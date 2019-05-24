Когда пройдут теледебаты кандидатов в президенты Казахстана
Проведение предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий назначены на 29 мая, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Принятым постановлением определена дата предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий - 29 мая 2019 года в эфире телевизионного канала "Хабар" в городе Нур-Султан", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Теледебаты будут разделены на 3 раунда.
Тема первого раунда - "Приоритеты экономического развития Казахстана". Первый раунд предвыборных телевизионных дебатов и дискуссий включает в себя два тура. В первом туре состоятся выступления каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Во втором туре предполагается дискуссионная сессия вопросы-ответы от участников к своим оппонентам. Участники могут задать своим оппонентам по два вопроса, а также ответить на два вопроса.
Тема второго раунда - "Социальная модернизация Казахстана". В первом туре второго раунда состоятся выступления участников на заданную тему. Второй тур предполагает один вопрос от ведущих ко всем участникам.
Тема третьего раунда "Слово к избирателям". В третьем раунде участники напрямую обращаются к избирателям.
Как сообщает портал vlast.kz, общее время теледебатов составит минимум 80 минут. Будут ли теледебаты проведены в прямом эфире, определит телеканал. Время дебатов также еще не утверждено
29 мая в столице Казахстана пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, где будет принимать участие действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Таким образом, вероятно, что он не будет принимать участие в теледебатах. В этой связи журналисты задали вопрос: почему ЦИК это не предусмотрел, на что член Центризбиркома Ляззат Сулеймен заявила: «Мы не знали, что проходит такое высокое мероприятия. В агитационный период проходит много разных мероприятий».
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Когда пройдут теледебаты кандидатов в президенты Казахстана
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