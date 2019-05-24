Форум
Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron: Да и не важно чего они хотят. Им нужна помощь. Это в случае с родственниками можно так. В случае с казенными людьми это будет даже нарушение - насильно забрать и привезти.
24.05.19 12:44
saba
174 регион, езжу как хочу или как могу
Я с одним разговаривал, говорит, вчера в ДТП попал, 2 столба срезал, но я не виноват, всего 140 шел, просто вода через лог пошла, лог по Каирбекова, дело было в прошлом году [Исправлено: saba, ...
24.05.19 12:41
elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Да не хотят они этого! Ты их или конкретно этого инвалида спрашивал? Да и не важно чего они хотят. Им нужна помощь. У меня после переезда в Штуттгарт, отец умер, мать одна осталась,...
24.05.19 12:27
olegggon
Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
Перекрыли ещё вчера днём, объявление через сутки. Совок жив🤪.
24.05.19 12:22
Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
таноми52: трудоспособных - пристроить на работу, Да не хотят они этого! Кто хотел - тот давно уже пристроен.
24.05.19 12:18
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В МОН объяснили, почему шестилеток надо отдавать в школу: В этом возрасте всё интересно и познавательно

24 мая 2019, 12:31 |  Государство

Шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по типовым учебным программам начального уровня образования, считают в МОН, передает Informburo.kz.

Фото: shakarim-semey.mektebi.kz

В блог министра образования и науки на сайте "Открытый диалог" продолжают поступать вопросы от родителей, которые не хотят отдать своих шестилетних детей в первый класс.

Несмотря на то, что Куляш Шамшидинова неоднократно отмечала, что с 1 января 2019 года вступила в силу норма, по которой шестилетние дети обязаны обучаться в первом классе, родители интересуются, есть ли у них возможность определить ребёнка шести лет в предшколу.

"Возникает вопрос, почему я как мать должна добровольно создавать для своего ребёнка ежедневные ситуации неуспеха? Не готов мой ребёнок в шесть лет по 2-3,5 часа с небольшими перерывами сидеть за партой, не готов выполнять задания и инструкции, которые в шесть лет ему будут не по силе, зато через год он и самостоятельно сможет с ними разобраться. Почему, сидя в одном классе с семилетними детьми (те дети, которые в прошлом году в шесть лет счастливо избежали участи быть первоклассниками), он постоянно будет отстающим? Почему нет индивидуального подхода?" – говорится в обращении Ирины Кугай.

В МОН ответили, что до принятия решения о возрасте первоклассников был изучен международный опыт обучения детей раннего возраста. По данным ЮНЕСКО, обучение с шестилетнего возраста начинается в 134 странах мира из 204 (65,7%), а обучение с семилетнего возраста – в 42 странах (20,6%). Например, обучение с шестилетнего возраста начинается в таких странах, как Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Канада.

"В 2018 году Национальная академия образования имени Алтынсарина провела опрос на тему "Раннее развитие детей: проблемы и поиск решения", в котором приняли участие воспитатели детских садов (1282 респондента), учителя начальных классов (1703 респондента), родители (1715 респондентов). Итоги опроса следующие: предшкольную подготовку пятилетних детей следует осуществлять в дошкольных организациях; приём в первый класс должен осуществляться с шести лет", – говорится в ответе Куляш Шамшидиновой.

По мнению учёных, преимуществом обучения шестилетних детей и обоснованием обучения с шести лет являются:

  • желание у шестилетних детей учиться;
  • их любознательность и развитое воображение;
  • особенности когнитивного и психического развития, когда активно развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка и детям этого возраста всё интересно и познавательно, отметили в МОН.

"У детей шести лет уже формируется устойчивость внимания, восприятие словесной инструкции, координация движений. К шести годам словарный запас ребёнка составляет около 4000 слов. Ребёнку доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь картинок и составляет по ним рассказ, без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые арифметические задачи, ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра)", – объяснили в министерстве.

По мнению МОН, шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по типовым учебным программам начального уровня образования.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.05.19 10:59 Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
24.05.19 10:24 «Туран» - для вас и космонавтов. Легкая вода необходима для оздоровления, омоложения и продления жизни
23.05.19 20:28 Разжечь огонь, приготовить пищу - навыки выживания показали участники областного слета школьных лесничеств, прошедшего в Костанае
23.05.19 17:24 Дни в казахстанских СИЗО будут считать по-новому
23.05.19 16:45 В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о кандидатах в президенты
23.05.19 16:22 «Задачи - попасть в М-1 и сильнейшую лигу мира UFC» - костанаец Максим Коновалов заключил контракт с российским бойцовским клубом
23.05.19 15:38 Налог на роскошные автомобили обсуждают в Казахстане
23.05.19 14:46 На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
23.05.19 13:56 Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
23.05.19 13:26 Единственную девушку в аркалыкской тюрьме "поселят" в одиночке

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 2
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх