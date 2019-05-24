В МОН объяснили, почему шестилеток надо отдавать в школу: В этом возрасте всё интересно и познавательно

Шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по типовым учебным программам начального уровня образования, считают в МОН, передает Informburo.kz.

Фото: shakarim-semey.mektebi.kz

В блог министра образования и науки на сайте "Открытый диалог" продолжают поступать вопросы от родителей, которые не хотят отдать своих шестилетних детей в первый класс.

Несмотря на то, что Куляш Шамшидинова неоднократно отмечала, что с 1 января 2019 года вступила в силу норма, по которой шестилетние дети обязаны обучаться в первом классе, родители интересуются, есть ли у них возможность определить ребёнка шести лет в предшколу.

"Возникает вопрос, почему я как мать должна добровольно создавать для своего ребёнка ежедневные ситуации неуспеха? Не готов мой ребёнок в шесть лет по 2-3,5 часа с небольшими перерывами сидеть за партой, не готов выполнять задания и инструкции, которые в шесть лет ему будут не по силе, зато через год он и самостоятельно сможет с ними разобраться. Почему, сидя в одном классе с семилетними детьми (те дети, которые в прошлом году в шесть лет счастливо избежали участи быть первоклассниками), он постоянно будет отстающим? Почему нет индивидуального подхода?" – говорится в обращении Ирины Кугай.

В МОН ответили, что до принятия решения о возрасте первоклассников был изучен международный опыт обучения детей раннего возраста. По данным ЮНЕСКО, обучение с шестилетнего возраста начинается в 134 странах мира из 204 (65,7%), а обучение с семилетнего возраста – в 42 странах (20,6%). Например, обучение с шестилетнего возраста начинается в таких странах, как Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония, Канада.

"В 2018 году Национальная академия образования имени Алтынсарина провела опрос на тему "Раннее развитие детей: проблемы и поиск решения", в котором приняли участие воспитатели детских садов (1282 респондента), учителя начальных классов (1703 респондента), родители (1715 респондентов). Итоги опроса следующие: предшкольную подготовку пятилетних детей следует осуществлять в дошкольных организациях; приём в первый класс должен осуществляться с шести лет", – говорится в ответе Куляш Шамшидиновой.

По мнению учёных, преимуществом обучения шестилетних детей и обоснованием обучения с шести лет являются:

желание у шестилетних детей учиться;

их любознательность и развитое воображение;

особенности когнитивного и психического развития, когда активно развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка и детям этого возраста всё интересно и познавательно, отметили в МОН.

"У детей шести лет уже формируется устойчивость внимания, восприятие словесной инструкции, координация движений. К шести годам словарный запас ребёнка составляет около 4000 слов. Ребёнку доступен смысл простых пословиц и поговорок, он легко видит сюжетную связь картинок и составляет по ним рассказ, без затруднений обобщает и вычленяет предметы, решает простые арифметические задачи, ориентируется в пространстве, времени (вчера, сегодня, завтра)", – объяснили в министерстве.

По мнению МОН, шестилетние дети, посещавшие дошкольные организации, готовы к обучению по типовым учебным программам начального уровня образования.