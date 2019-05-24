Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае

С 23 мая по 23 июня на ней в границах улиц Лермонтова и Фабричная пройдет реконструкция теплотрассы. В связи с этим этот участок дороги полностью перекрыт для автотранспорта. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе акима города.

- Предупреждающие автодорожные знаки будут расставлены со стороны улиц Баймагамбетова, Валиханова, Фабричная, - сообщили в пресс-службе. - Запрещающие знаки будут расставлены непосредственно в месте проведения земляных работ.

Общественный транспорт в этот период будет объезжать ремонтируемый участок по улицам Валиханова и Баймагамбетова.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.