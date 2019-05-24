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Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron: Да и не важно чего они хотят. Им нужна помощь. Это в случае с родственниками можно так. В случае с казенными людьми это будет даже нарушение - насильно забрать и привезти.
24.05.19 12:44
saba
174 регион, езжу как хочу или как могу
Я с одним разговаривал, говорит, вчера в ДТП попал, 2 столба срезал, но я не виноват, всего 140 шел, просто вода через лог пошла, лог по Каирбекова, дело было в прошлом году [Исправлено: saba, ...
24.05.19 12:41
elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Да не хотят они этого! Ты их или конкретно этого инвалида спрашивал? Да и не важно чего они хотят. Им нужна помощь. У меня после переезда в Штуттгарт, отец умер, мать одна осталась,...
24.05.19 12:27
olegggon
Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
Перекрыли ещё вчера днём, объявление через сутки. Совок жив🤪.
24.05.19 12:22
Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
таноми52: трудоспособных - пристроить на работу, Да не хотят они этого! Кто хотел - тот давно уже пристроен.
24.05.19 12:18
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Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае

24 мая 2019, 10:59 |  ЖКХ

С 23 мая по 23 июня на ней в границах улиц Лермонтова и Фабричная пройдет реконструкция теплотрассы. В связи с этим этот участок дороги полностью перекрыт для автотранспорта. Об этом сегодня, 24  мая, сообщили в пресс-службе акима города.

- Предупреждающие автодорожные знаки будут расставлены со стороны улиц Баймагамбетова, Валиханова, Фабричная, - сообщили в пресс-службе. - Запрещающие знаки будут расставлены непосредственно в месте проведения земляных работ.

Общественный транспорт в этот период будет объезжать ремонтируемый участок по улицам Валиханова и Баймагамбетова.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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§ olegggon
Re: Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 973
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.05.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перекрыли ещё вчера днём, объявление через сутки. Совок жив🤪.
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* Гриня
Re: Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 24.05.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про 27 забыли. В каком месте он разворачивается? На какую остановку идти?
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