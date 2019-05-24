Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
С 23 мая по 23 июня на ней в границах улиц Лермонтова и Фабричная пройдет реконструкция теплотрассы. В связи с этим этот участок дороги полностью перекрыт для автотранспорта. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе акима города.
- Предупреждающие автодорожные знаки будут расставлены со стороны улиц Баймагамбетова, Валиханова, Фабричная, - сообщили в пресс-службе. - Запрещающие знаки будут расставлены непосредственно в месте проведения земляных работ.
Общественный транспорт в этот период будет объезжать ремонтируемый участок по улицам Валиханова и Баймагамбетова.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
Перекрыли ещё вчера днём, объявление через сутки. Совок жив🤪.
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
таноми52: трудоспособных - пристроить на работу, Да не хотят они этого! Кто хотел - тот давно уже пристроен.