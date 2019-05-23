Форум
drakon
Больше, чем французские
Вот так, эти штучки - называются, не 175,а c.radikal.ru 125 гр. весит одна.Эти - одна с салями,вторая с помидором и сыром моцарелла.С моцареллой- ещё не пробовал. В субботу - куплю.Стоит коробка-...
23.05.19 18:23
elektron
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
Victor Yang: Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан Тогда сформирую вопрос по другому... :-x А в чём выборные требования...
23.05.19 18:21
elektron
«Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями
Victor Yang: Популизм предвыборный. А как же нефтяные компании и привлечения зарубежного бизнеса? 8-)
23.05.19 18:19
Victor Yang
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
elektron: А в чём нарушение? Такой закон:online.zakon.kz 3. Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан - влечет штраф на...
23.05.19 18:19
elektron
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
Генпрокуратура призвала казахстанцев не допускать нарушений выборного законодательства,// А в чём нарушение? нормальное явление. совсем крышу походу некоторым сносит! :lol:
23.05.19 18:06
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Дни в казахстанских СИЗО будут считать по-новому

23 мая 2019, 17:24 |  Государство

В Казахстане планируют ввести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:sadsha.ru

Генеральная прокуратура разработала концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства".

Концепция законопроекта предусматривает: введение ответственности за покушение и преступление небольшой тяжести; применение выдворения в виде основного и дополнительного наказания, когда оно не предусмотрено в особенной части УК по инициативе депутатов Сената; усиление ответственности за похищение человека и незаконное лишение свободы по рекомендации комитета ООН по насильственным исчезновениям.

"Новшества заключаются в введении ответственности за покушение на проступок и преступление небольшой тяжести. С 2015 года действует Уголовный кодекс, и он не предусматривает ответственность за покушение на проступок. Сами проступки в законодательстве Казахстана впервые появились в Уголовном кодексе в 2015 году. Порядка 67 составов, которые мы перевели из Кодекса об административных правонарушениях в Уголовный кодекс, и стали называться проступками. В кодексе появились два понятия - это в целом "правонарушение", которое стало делиться на преступление и проступки", - рассказал заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.

"Мелкие хищения очень много на практике совершают. Особенно в торговых центрах. Например, их задерживают возле кассы. Хищение является оконченным с того момента, когда он изъял имущество и имеет реальную возможность им распорядиться. Когда ловят на кассе или на выходе из магазина, не представлялось возможным привлечь его (нарушителя) за мелкое хищение", - добавил он.

Дембаев отметил, что привлечение к ответственности за проступок не порождает каких-либо последствий и не образует судимости.

Также планируется ввести изменения по срокам и условиям содержания в СИЗО.

"Это вводится впервые - раздельное отбывание впервые осужденных от ранее осужденных лишением свободы. У нас это положение ранее действовало только в случаях содержания лиц в СИЗО.  Еще изменения в порядке зачисления срока заключения под стражей. Раньше у нас был один день в СИЗО приравнивался к одному дню лишения свободы. Сейчас будет один день лишения свободы за полтора дня в учреждении средней безопасности и 2 дня в учреждении минимальной безопасности, поскольку условия в СИЗО более строгие. К примеру, если он содержался под стражей 6 месяцев, зачисляться будет 9 месяцев или один год", - добавил замгенпрокурора Дембаев.

Межведомственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила концепцию поправок, предлагаемых Генпрокуратурой.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.05.19 16:45 В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о кандидатах в президенты
23.05.19 16:22 «Задачи - попасть в М-1 и сильнейшую лигу мира UFC» - костанаец Максим Коновалов заключил контракт с российским бойцовским клубом
23.05.19 15:38 Налог на роскошные автомобили обсуждают в Казахстане
23.05.19 14:46 На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
23.05.19 13:56 Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
23.05.19 13:26 Единственную девушку в аркалыкской тюрьме "поселят" в одиночке
23.05.19 11:49 «Вся борьба еще впереди» - тренеры "Кайсара" и "Тобола" прокомментировали первый матч полуфинала Кубка РК
23.05.19 11:22 Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
23.05.19 10:20 В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство Амангельдинского отдела полиции
23.05.19 09:28 Монументально исчезающая красота: можно ли остановить процесс разрушения советских панно в Костанае?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Victor Yang
Re: Дни в казахстанских СИЗО будут считать по-новому
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это вводится впервые - раздельное отбывание впервые осужденных от ранее осужденных лишением свободы. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34883

В России давно так. И это верно - меньше "университетов" будет.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 0
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх