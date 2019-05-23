Дни в казахстанских СИЗО будут считать по-новому

В Казахстане планируют ввести изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Генеральная прокуратура разработала концепцию законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства".

Концепция законопроекта предусматривает: введение ответственности за покушение и преступление небольшой тяжести; применение выдворения в виде основного и дополнительного наказания, когда оно не предусмотрено в особенной части УК по инициативе депутатов Сената; усиление ответственности за похищение человека и незаконное лишение свободы по рекомендации комитета ООН по насильственным исчезновениям.

"Новшества заключаются в введении ответственности за покушение на проступок и преступление небольшой тяжести. С 2015 года действует Уголовный кодекс, и он не предусматривает ответственность за покушение на проступок. Сами проступки в законодательстве Казахстана впервые появились в Уголовном кодексе в 2015 году. Порядка 67 составов, которые мы перевели из Кодекса об административных правонарушениях в Уголовный кодекс, и стали называться проступками. В кодексе появились два понятия - это в целом "правонарушение", которое стало делиться на преступление и проступки", - рассказал заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.

"Мелкие хищения очень много на практике совершают. Особенно в торговых центрах. Например, их задерживают возле кассы. Хищение является оконченным с того момента, когда он изъял имущество и имеет реальную возможность им распорядиться. Когда ловят на кассе или на выходе из магазина, не представлялось возможным привлечь его (нарушителя) за мелкое хищение", - добавил он.

Дембаев отметил, что привлечение к ответственности за проступок не порождает каких-либо последствий и не образует судимости.

Также планируется ввести изменения по срокам и условиям содержания в СИЗО.

"Это вводится впервые - раздельное отбывание впервые осужденных от ранее осужденных лишением свободы. У нас это положение ранее действовало только в случаях содержания лиц в СИЗО. Еще изменения в порядке зачисления срока заключения под стражей. Раньше у нас был один день в СИЗО приравнивался к одному дню лишения свободы. Сейчас будет один день лишения свободы за полтора дня в учреждении средней безопасности и 2 дня в учреждении минимальной безопасности, поскольку условия в СИЗО более строгие. К примеру, если он содержался под стражей 6 месяцев, зачисляться будет 9 месяцев или один год", - добавил замгенпрокурора Дембаев.

Межведомственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила концепцию поправок, предлагаемых Генпрокуратурой.