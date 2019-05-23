Налог на роскошные автомобили обсуждают в Казахстане
В Министерстве национальной экономики прокомментировали информацию о том, что автомобили с объемом двигателя свыше трех литров хотят отнести к предметам роскоши, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pixabay.com
О таких планах стало известно из концепции закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Документ был опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
"Также предлагается повышенное налогообложение дорогостоящей алкогольной и табачной продукции и транспортных средств с объемом двигателя свыше 3 000 кубических сантиметров как предметов роскоши", - говорится в представленном в понедельник документе.
Документ был вынесен на публичное обсуждение, и его детали уже вызвали возмущение казахстанцев. В качестве одного из доводов против приводится аргумент о том, что "люди покупают машины с двигателями объемом больше, чем три или четыре литра, не от "хорошей жизни" или как предмет роскоши, а как единственно возможное средство передвижения".
В министерстве в свою очередь заявили, что обсуждение этого налога отложили.
"В рабочей группе при Миннацэкономики ранее обсуждался вопрос увеличения акциза на импорт новых автомобилей с двигателем свыше 3 000 кубических сантиметров. Решением рабочей группы вопрос отложен для дальнейшего изучения", - заявили в ведомстве.
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