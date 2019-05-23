Форум
директор пляжа
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
кто бы еще до многих родителей донес эту информацию хотя да, сейчас такие родители им бы самим донести. солидарен
23.05.19 14:01
antonK
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
директор пляжа: пока родители не донесут для своих чад так и будет. кто бы еще до многих родителей донес эту информацию
23.05.19 13:18
директор пляжа
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
поддерживаю.. пока родители не донесут для своих чад так и будет. Водила жиги конечно сейчас попал..
23.05.19 12:38
drakon
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
Опять девочка - не посмотрела. Сначала - налево,потом - направо. И не убедилась, что водитель- "Арбы" её пропускает... :-o
23.05.19 11:29
yudjin
Монументально исчезающая красота: можно ли остановить процесс разрушения советских панно в Костанае?
Панно «Хлеб - Родине» на второй торцевой стене КГУ скоро тоже начнут разбирать Оно незначительно разрушилось. Вино, что кусочки белого цвета выпали. Можно же реставрировать? b.radikal.ru Имея...
23.05.19 11:21
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае

23 мая 2019, 11:22 |  Происшествия

О происшествии "НГ" сообщили подписчики нашего аккаунта в Инстаграм.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в среду, 22 мая, около 8 часов утра, на пересечении улиц Хакимжановой и Маяковского 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21061, совершил наезд на 11-летнюю девочку.

- В результате ДТП ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. По данному факту начато досудебное расследование, - добавили в ведомстве.

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, девочка была госпитализирована в травматологическое отделение, у нее диагнистировали перелом голени и сотрясение головного мозга.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.05.19 14:46 На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
23.05.19 13:56 Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
23.05.19 13:26 Единственную девушку в аркалыкской тюрьме "поселят" в одиночке
23.05.19 11:49 «Вся борьба еще впереди» - тренеры "Кайсара" и "Тобола" прокомментировали первый матч полуфинала Кубка РК
23.05.19 10:20 В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство Амангельдинского отдела полиции
23.05.19 09:28 Монументально исчезающая красота: можно ли остановить процесс разрушения советских панно в Костанае?
23.05.19 08:45 Евгений ШИБАРШИН: Победит компромисс
22.05.19 21:01 Гол Федина принес "Тоболу" победу в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана с "Кайсаром"
22.05.19 17:16 Заморозки, потом потепление - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
22.05.19 16:24 До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию скота

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять девочка - не посмотрела.
Сначала - налево,потом - направо.
И не убедилась, что водитель-
"Арбы" её пропускает... :-o
Профайл

§ директор пляжа
Re: Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.05.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поддерживаю..
пока родители не донесут для своих чад так и будет. Водила жиги конечно сейчас попал..
Профайл

§ antonK
Re: Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 783
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 23.05.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
пока родители не донесут для своих чад так и будет.


кто бы еще до многих родителей донес эту информацию
Профайл

§ директор пляжа
Re: Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.05.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кто бы еще до многих родителей донес эту информацию

хотя да, сейчас такие родители им бы самим донести. солидарен
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 4
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх