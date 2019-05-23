Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае

О происшествии "НГ" сообщили подписчики нашего аккаунта в Инстаграм.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в среду, 22 мая, около 8 часов утра, на пересечении улиц Хакимжановой и Маяковского 54-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21061, совершил наезд на 11-летнюю девочку.

- В результате ДТП ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. По данному факту начато досудебное расследование, - добавили в ведомстве.

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, девочка была госпитализирована в травматологическое отделение, у нее диагнистировали перелом голени и сотрясение головного мозга.