Монументально исчезающая красота: можно ли остановить процесс разрушения советских панно в Костанае?

С 8 мая на здании второго корпуса КГУ им. Байтурсынова, расположенном на пр. Абая, начали исчезать мозаичные панно, более 40 лет украшавшие торцевые стены. Огромные рисунки из смальты (непрозрачного стекла правильной или неправильной геометрической формы), сделанные в СССР и врезавшиеся в бетон по всем советским стандартам качества, строители убирали больше двух недель.

Мозаичное панно с одной из торцевых стен здания КГУ строители снимают уже больше двух недель

Так Костанай потерял целинные тракторы и хлебную Родину - смальтовые сюжеты, которые были выложены на стенах. Многих жителей областного центра такая потеря расстроила.

Ровно год назад, 24 мая, «НГ» опубликовала репортаж о том, как в результате монументального бума 70-80-х годов на многих зданиях и домах Костаная появились картины из хрупкой смальты и бетонные изображения, выполненные с помощью специальной техники сграффито. Тогда же мы рассказывали, какие костанайские художники участвовали в создании панно, как обсуждались идеи, откуда завозили смальту... И уже тогда писали о том, что сохранить мозаичный советский монументализм - дело весьма сложное.

Через год это предположение подтвердилось на стене корпуса Костанайского госуниверситета.

- Здание КГУ построили в 1978 году, позже появилась мозаика, тогда материалы и технологии были другими, - прокомментировала «НГ» ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА. - Много лет ее никто не реставрировал. Меня радует, что горожане внимательные и увидели, что снимают мозаику. Но она посыпалась. Я уточнила у специалистов, можно ли ее восстановить, мне ответили, что она восстановлению не подлежит. Я понимаю беспокойство людей по этому поводу, сама выпускница этого вуза, но эстетика ведь тоже важна. Зданию нужен ухоженный внешний вид, а когда стоят стены с полуобсыпавшимися рисунками, это не очень красиво. За лето мы хотим отреставрировать здание, придать ему более благородный внешний вид. Пока покрасим, а потом будем думать, что там появится. Но портретов президентов и чиновников точно не будет! Будет что-то в современном формате.

Этой советской мозаике больше 40 лет

Создатель эскизов для некоторых мозаик, художник Георгий СОКОВ считает, что теоретически сохранить мозаичные панно, конечно, можно - и материалы достать, и специалистов привлечь. Но в реальности это невозможно.

- Эскиз для мозаики, которую разобрали на здании КГУ, делали два алматинских автора: один - Ян Нимец, имя второго автора я не помню. Исполняли ее и монтировали наши местные художники. Если ее сохранять, как и все другие панно, нужна очень серьезная реставрация, - отмечает Соков. - Я не думаю, что наши художники за это возьмутся, потому что нет базы, нет материала. Современные художники и смальту-то в руках не держали.

Чтобы сохранить мозаичные панно, сначала нужно прорисовать недостающую часть рисунка, найти материал, выложить его, смонтировать - это длительный процесс и физически тяжелый труд.

Панно «Хлеб - Родине» на второй торцевой стене КГУ скоро тоже начнут разбирать

- Консервировать мозаику в разрушающемся виде я тоже смысла не вижу, - говорит художник. - И остановить процесс разрушения невозможно. Да и, честно говоря, это не шедевры мирового масштаба, чтобы ради них приглашать больших мастеров мозаики. И таких миллионов наш акимат не найдет.

Самым ценным из костанайских мозаик как с художественной точки зрения, так и по профессиональному исполнению Соков назвал панно на здании школы-интерната им. Ы. Алтынсарина. Его пока не разобрали и, возможно, еще долго не соберутся, но парадокс в том, что для костанайцев оно все равно остается исчезнувшей красотой.

- Несколько лет назад здание обшивали искусственной плиткой и закрыли это панно. А под плиткой - одна из лучших мозаичных работ наших костанайских художников Большанина и Белоусова. Хотя, возможно, она станет одной из работ, которая сохранится в самом лучшем виде. И когда лет через 100 ее откопают, это будет настоящий шедевр, - шутит художник.

Возможно, через 100 лет так и произойдет с этим конкретным панно, но все остальные за это время мы точно растеряем.

- Конечно, очень жаль, но с процессом исчезновения советских рисунков со стен зданий ничего поделать нельзя, - признает руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. - Чтобы их сохранить, нужно, чтобы балансодержатели зданий заказали экспертизу мозаичных панно. Эксперты должны подтвердить, что они заслуживают включения в список памятников архитектуры. Экспертиза недешевая, вряд ли ее будут заказывать балансодержатели. Но даже если оплатят, не факт, что панно признают памятником.

Так что костанайцы и дальше будут наблюдать, как советское прошлое тихо сползает с городских стен.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА