Форум
drakon
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Азамат Лисов: Излечит только массовые суды и показательные казни Через - повешенья, на главных Площадях... :lol: :oops: В КОстанае, на Красной площади... ;-) :-o :oops:
22.05.19 22:23
drakon
174 регион, езжу как хочу или как могу
seroff: видать соскучились земляки :-) Земляки - КОстанайцы. Они ведь тоже, с этими номерами ездят... :lol: :-P
22.05.19 22:19
seroff
174 регион, езжу как хочу или как могу
так сегодня такие и встретились крузак и десятка пушкина-алтынсарина 174 регион видать соскучились земляки :-)
22.05.19 21:41
Азамат Лисов
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Если судьи (как я слышал имеющие достойную зартплату) проворачивают такие дела, то взяточничество увеличением зарплаты не излечить! Этим только увеличат аппетит и расценки. Излечит только массовые...
22.05.19 21:22
Сыкымы
Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
По ст. 610 ч.1 КоАП РК суд постановил признать Абдираша виновным и назначить взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (сейчас - 50 500 тенге). Максимум - до конца лета, а то и раньше...
22.05.19 20:39
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию скота

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

22 мая 2019, 16:24 |  Государство

Об этом сегодня, 22 мая, сообщил на брифинге и. о. руководителя управление ветеринарии Бауыржан БЕКЕТ. По данным ведомства, в 2018 году физическим и юридическим лицам за различные нарушения выданы 2 167 ветеринарных предписаний, исполнение которых ветслужба обязательно контролировала.

Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций

По результатам ветеринарных проверок в прошлом году суды рассмотрели 262 административных дела, были наложены штрафы на сумму 8,5 млн тенге.

- Ветслужбы регулярно проводятся мониторинг центральных рынков в Костанае, Рудном, Житикаре, Аркалыке, где торгуют мясной продукцией, - отметил Бекет. - Также на контроле работа убойных площадок, где мы проверяем соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и ведение документации. По итогам проверок в прошлом году приостановлена работа четырех убойных площадок: двух в Тарановском и двух в Костанайском районе. Как только там устранят выявленные недостатки, мы можем вновь выдать учетный номер и разрешить дальнейшую работу.

В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в 2018 году реализовали два проекта: «Электронная эпизоотическая карта» и «Чипирование лошадей. Благодаря первому на сайте управления ветеринарии доступна информация о заразных болезнях сельскохозяйственных животных в конкретных населенных пунктах. В ходе реализации второго проекта были чипированы 2 265 лошадей.

Интерес для владельцев скота представляет система отслеживания его местонахождения с помощью системы GPS-навигации. За прошлый год GPS-датчиками снабжены 22 лошади в Камыстинском, Узункольском, Наурзумском и Костанайском районах. Благодаря этому постоянно отслеживается передвижение более тысячи лошадей.

- Ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия проводятся своевременно в соответствии с утвержденным планом, - заверил Бауыржан Бекет. - На сегодня из числа необходимого годового объема были получены и доставлены в районы и города90% вакцины и других биопрепаратов. Ведется вакцинация против сибирской язвы, пастереллеза, эмкара, инфекционного ринотрахеита, нодулярного дерматита и вирусной диареи. Проводятся исследования на сап лошадей, на туберкулез - КРС, свиней и верблюдов, на бруцеллез - КРС и МРС.

Все намеченные плановые ветеринарно-профилактические мероприятия будут выполнены до конца мая.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.05.19 21:01 Гол Федина принес "Тоболу" победу в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана с "Кайсаром"
22.05.19 17:16 Заморозки, потом потепление - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
22.05.19 15:59 «Государство просто так денег не дает» - предприниматели Костанайской области рассказали, как им помогают гранты ЕБРР
22.05.19 15:29 Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
22.05.19 13:51 Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
22.05.19 13:05 Низкие штрафы для банков удивили депутатов
22.05.19 12:26 Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
22.05.19 11:03 Нацкомпанию обвинили в покупке Instagram-подписчиков за бюджетные деньги
22.05.19 09:05 «Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями
22.05.19 08:51 Художники, рекламирующие наркосайты на стенах домов, понесут уголовную ответственность

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ electro
Re: До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 22.05.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За прошлый год GPS-датчиками снабжены 22 лошади в Камыстинском, Узункольском, Наурзумском и Костанайском районах. Благодаря этому постоянно отслеживается передвижение более тысячи лошадей.


Здесь ошибки, случайно, нет?
22 в год :-o
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 1
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх