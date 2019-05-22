До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию скота
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Об этом сегодня, 22 мая, сообщил на брифинге и. о. руководителя управление ветеринарии Бауыржан БЕКЕТ. По данным ведомства, в 2018 году физическим и юридическим лицам за различные нарушения выданы 2 167 ветеринарных предписаний, исполнение которых ветслужба обязательно контролировала.
Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций
По результатам ветеринарных проверок в прошлом году суды рассмотрели 262 административных дела, были наложены штрафы на сумму 8,5 млн тенге.
- Ветслужбы регулярно проводятся мониторинг центральных рынков в Костанае, Рудном, Житикаре, Аркалыке, где торгуют мясной продукцией, - отметил Бекет. - Также на контроле работа убойных площадок, где мы проверяем соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и ведение документации. По итогам проверок в прошлом году приостановлена работа четырех убойных площадок: двух в Тарановском и двух в Костанайском районе. Как только там устранят выявленные недостатки, мы можем вновь выдать учетный номер и разрешить дальнейшую работу.
В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в 2018 году реализовали два проекта: «Электронная эпизоотическая карта» и «Чипирование лошадей. Благодаря первому на сайте управления ветеринарии доступна информация о заразных болезнях сельскохозяйственных животных в конкретных населенных пунктах. В ходе реализации второго проекта были чипированы 2 265 лошадей.
Интерес для владельцев скота представляет система отслеживания его местонахождения с помощью системы GPS-навигации. За прошлый год GPS-датчиками снабжены 22 лошади в Камыстинском, Узункольском, Наурзумском и Костанайском районах. Благодаря этому постоянно отслеживается передвижение более тысячи лошадей.
- Ветеринарно-профилактические и диагностические мероприятия проводятся своевременно в соответствии с утвержденным планом, - заверил Бауыржан Бекет. - На сегодня из числа необходимого годового объема были получены и доставлены в районы и города90% вакцины и других биопрепаратов. Ведется вакцинация против сибирской язвы, пастереллеза, эмкара, инфекционного ринотрахеита, нодулярного дерматита и вирусной диареи. Проводятся исследования на сап лошадей, на туберкулез - КРС, свиней и верблюдов, на бруцеллез - КРС и МРС.
Все намеченные плановые ветеринарно-профилактические мероприятия будут выполнены до конца мая.
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