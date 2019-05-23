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директор пляжа
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
кто бы еще до многих родителей донес эту информацию хотя да, сейчас такие родители им бы самим донести. солидарен
23.05.19 14:01
antonK
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
директор пляжа: пока родители не донесут для своих чад так и будет. кто бы еще до многих родителей донес эту информацию
23.05.19 13:18
директор пляжа
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
поддерживаю.. пока родители не донесут для своих чад так и будет. Водила жиги конечно сейчас попал..
23.05.19 12:38
drakon
Автомобиль сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Костанае
Опять девочка - не посмотрела. Сначала - налево,потом - направо. И не убедилась, что водитель- "Арбы" её пропускает... :-o
23.05.19 11:29
yudjin
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23.05.19 11:21
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В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство Амангельдинского отдела полиции

Артём МАРУСИЧ

23 мая 2019, 10:20 |  Криминал

Житель села Кумкешу Амангельдинского района Жомарт ЕСМАГАНБЕТОВ в мае 2018 года обратился с письменным заявлением о краже 34 голов лошадей на сумму свыше 10 млн тенге к начальнику отдела полиции Амангельдинского района Марату Сарбозову. Однако это заявление не зарегистрировали, о чем Есмаганбетов сообщил «НГ».

Кража 34 лошадей обрушила планы семьи Есмаганбетовых

- Позже мне стало известно, что причиной нерегистрации моего заявления послужило нежелание начальника полиции портить благоприятную для него статистику о снижении преступности, - отмечает Жомарт Кауатаевич. - То есть, как говорят, вешать на свой отдел нераскрытое тяжкое преступление.

Есмаганбетов отмечает, что из-за непринятия своевременных мер по заявлению шансы на раскрытие преступления многократно снижены. А у него на иждивении 6 детей, двое из которых студенты. Семья планировала на вырученные с продажи скота деньги купить в деревне дом для старшего сына, так у него самого уже двое детей. Но планы рухнули, теперь нечем даже заплатить за обучение студентов.

- Ранее мне не приходилось связывается с работой сотрудников полиции, но много слышал об их неправомерных действиях, - возмущается потерпевший. - Но сегодня я с уверенностью могу сказать, что работа ими вовсе не ведется и сведена лишь к ведению статистических цифр. Судьбы и проблемы простых сельских жителей никого из них не волнуют.

По мнению Есмаганбетова, скотокрадство в районе набирает обороты, поскольку есть возможность беспрепятственно сбывать добычу на любом рынке - посредники без всяких документов приобретают краденое мясо.

- Я боюсь, что в области сидят такие же как Сарбозов, - подытожил сельчанин. - Тогда вообще нет никакого смысла обращаться за помощью в полицию – лучше искать и разбираться с преступниками самому.

Как сообщили «НГ» в департаменте полиции Костанайской области, в производстве управления собственной безопасности находилось уголовное дело по факту укрытия тяжкого преступления (кража, совершенная в особо крупном размере) со стороны руководства отдела полиции Амангельдинского района. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Фото из личного архива
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§ Volonter
Re: В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1455
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 23.05.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лучше искать и разбираться с преступниками самому. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34869?1558586638
ну а тут уж "пришьют" статью за самосуд! Зато дело по самосуду тут же будет раскрыто))
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* drakon
Re: В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16318
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

НГ - узнайте, когда будет суд?
И то будет проходить в качестве - обвиняемого?
Наверное участковый?... 8-) :-o
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