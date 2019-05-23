В укрытии тяжкого преступления обвиняют руководство Амангельдинского отдела полиции

Житель села Кумкешу Амангельдинского района Жомарт ЕСМАГАНБЕТОВ в мае 2018 года обратился с письменным заявлением о краже 34 голов лошадей на сумму свыше 10 млн тенге к начальнику отдела полиции Амангельдинского района Марату Сарбозову. Однако это заявление не зарегистрировали, о чем Есмаганбетов сообщил «НГ».

Кража 34 лошадей обрушила планы семьи Есмаганбетовых

- Позже мне стало известно, что причиной нерегистрации моего заявления послужило нежелание начальника полиции портить благоприятную для него статистику о снижении преступности, - отмечает Жомарт Кауатаевич. - То есть, как говорят, вешать на свой отдел нераскрытое тяжкое преступление.

Есмаганбетов отмечает, что из-за непринятия своевременных мер по заявлению шансы на раскрытие преступления многократно снижены. А у него на иждивении 6 детей, двое из которых студенты. Семья планировала на вырученные с продажи скота деньги купить в деревне дом для старшего сына, так у него самого уже двое детей. Но планы рухнули, теперь нечем даже заплатить за обучение студентов.

- Ранее мне не приходилось связывается с работой сотрудников полиции, но много слышал об их неправомерных действиях, - возмущается потерпевший. - Но сегодня я с уверенностью могу сказать, что работа ими вовсе не ведется и сведена лишь к ведению статистических цифр. Судьбы и проблемы простых сельских жителей никого из них не волнуют.

По мнению Есмаганбетова, скотокрадство в районе набирает обороты, поскольку есть возможность беспрепятственно сбывать добычу на любом рынке - посредники без всяких документов приобретают краденое мясо.

- Я боюсь, что в области сидят такие же как Сарбозов, - подытожил сельчанин. - Тогда вообще нет никакого смысла обращаться за помощью в полицию – лучше искать и разбираться с преступниками самому.

Как сообщили «НГ» в департаменте полиции Костанайской области, в производстве управления собственной безопасности находилось уголовное дело по факту укрытия тяжкого преступления (кража, совершенная в особо крупном размере) со стороны руководства отдела полиции Амангельдинского района. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Фото из личного архива