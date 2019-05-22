Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, завершая рабочую поездку в Костанайскую область, вечером 21 мая посетил ситуационный центр iKomek 109 и фронт-офис акимата «Qostanay komek alany», которые находятся в здании акимата областного центра.
- Мы открылись 17 мая. Работаем круглосуточно. Всего в штате 28 человек, из них 24 - операторы и инспекторы, - сообщил главе государства директор центра iKomek Маргулан АЛКУАТУЛЫ. - На сегодня приняли более 1 500 тысячи звонков, 600 - с закрытой консультацией. Из них около 900 зарегистрировано в систему. Где-то нет воды, где-то нужен вывоз мусора. У нас все на контроле.
В соседней комнате, где размещается фронт-офис «Qostanay komek alany», работают представители архитектуры, земельных отношений, сельского хозяйства, ветеринарии, образования, занятости и соцпрограмм, РАГС, отдела ЖКХ и отдела жилищных отношений.
- Мы оказываем консультацию по адресной и социальной помощи, а также по трудоустройству - если человек является безработным, регистрируем его в нашей базе и он становится соискателем, - рассказала специалист фронт-офиса Амина САРСЕМБАЕВА. - Помимо этого, мы оказываем социальную помощь матерям-одиночкам, которые нуждаются в пособии.
Здесь же Токаеву рассказали о возможности узнать номер своего избирательного участка через портал электронного правительства e-gov.
После чего президент наградил благодарственными письмами и знаками отличия пятерых костанайцев.
- Касым-Жомарт Кемелевич, у нас есть люди, которые имеют достижения в социально-экономическом развитии области, из разных сфер деятельности, - обратился к Токаеву аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.
Глава государства наградил директора ТОО «Милх» Сергея БЛОКА.
- Я очень рад, у меня большое желание работать и созидать! - сказал награжденный.
Для председателя ОФ "Гражданский альянс "ГРИН" Костанайской области Динары УТЕБАЕВОЙ этот момент стал сюрпризом.
- Вообще не ожидала, особенно знак отличия, - поделилась она с "НГ". - Нам не сообщали о награждении. Сказали, что просто будет встреча с главой государства. Нет слов, если честно! У меня много наград и грамот, но из рук президента - впервые. Приятно, когда видят твою работу, ее отмечают и ценят.
Награды из рук президента получили главный врач городской больницы Рудного Талгат Кайкенов и директор ТОО «Алюминстрой» Абай Муканов.
Президент наградил Талгата Кайкенова
Касым-Жомарт Токаев и Абай Муканов
- Какой у вас плотный пиджак! - засмеялся Токаев, закрепив знак отличия и вручив благодарственное письмо ветерану образования Станиславе Щегельской.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот - главная новость,для Страны. d.radikal.ru А это всё - голоса... :lol: :-o
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
Ну дык радоваться надо... живут на левом берегу Нурстаная, президентов к ним возят всяких... жастар сараи позолочены возводят... Интересно, как машины на фото из кадра вниз не скатываются? ;-)
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Молодцы. Утебаеву знаю был у неё хороший специалист и человек открытый и добрый.
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Это называется - прдвыборная агитация, используя служебное положение... 8-)
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
новый дом называется