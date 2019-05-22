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drakon
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yudjin
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
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22.05.19 13:06
Игорь Васильевич
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Молодцы. Утебаеву знаю был у неё хороший специалист и человек открытый и добрый.
22.05.19 12:44
drakon
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Это называется - прдвыборная агитация, используя служебное положение... 8-)
22.05.19 12:36
директор пляжа
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
новый дом называется
22.05.19 12:26
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Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан

Дмитрий ПЕТРЕНКО

22 мая 2019, 12:26 |  Государство

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, завершая рабочую поездку в Костанайскую область, вечером 21 мая посетил ситуационный центр iKomek 109 и фронт-офис акимата «Qostanay komek alany», которые находятся в здании акимата областного центра.

- Мы открылись 17 мая. Работаем круглосуточно. Всего в штате 28 человек, из них 24 - операторы и инспекторы, - сообщил главе государства директор центра iKomek Маргулан АЛКУАТУЛЫ. - На сегодня приняли более 1 500 тысячи звонков, 600 - с закрытой консультацией. Из них около 900 зарегистрировано в систему. Где-то нет воды, где-то нужен вывоз мусора. У нас все на контроле.

В соседней комнате, где размещается фронт-офис «Qostanay komek alany», работают представители архитектуры, земельных отношений, сельского хозяйства, ветеринарии, образования, занятости и соцпрограмм, РАГС, отдела ЖКХ и отдела жилищных отношений.

- Мы оказываем консультацию по адресной и социальной помощи, а также по трудоустройству - если человек является безработным, регистрируем его в нашей базе и он становится соискателем, - рассказала специалист фронт-офиса Амина САРСЕМБАЕВА. - Помимо этого, мы оказываем социальную помощь матерям-одиночкам, которые нуждаются в пособии.

Здесь же Токаеву рассказали о возможности узнать номер своего избирательного участка через портал электронного правительства e-gov.

После чего президент наградил благодарственными письмами и знаками отличия пятерых костанайцев.

- Касым-Жомарт Кемелевич, у нас есть люди, которые имеют достижения в социально-экономическом развитии области, из разных сфер деятельности, - обратился к Токаеву аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Глава государства наградил директора ТОО «Милх» Сергея БЛОКА.


- Я очень рад, у меня большое желание работать и созидать! - сказал награжденный.

Для председателя ОФ "Гражданский альянс "ГРИН" Костанайской области Динары УТЕБАЕВОЙ этот момент стал сюрпризом.

- Вообще не ожидала, особенно знак отличия, - поделилась она с "НГ". - Нам не сообщали о награждении. Сказали, что просто будет встреча с главой государства. Нет слов, если честно! У меня много наград и грамот, но из рук президента - впервые. Приятно, когда видят твою работу, ее отмечают и ценят.

Награды из рук президента получили главный врач городской больницы Рудного Талгат Кайкенов и директор ТОО «Алюминстрой» Абай Муканов.

Президент наградил Талгата Кайкенова

Касым-Жомарт Токаев и Абай Муканов

- Какой у вас плотный пиджак! - засмеялся Токаев, закрепив знак отличия и вручив благодарственное письмо ветерану образования Станиславе Щегельской.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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* drakon
Re: Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это называется - прдвыборная агитация,
используя служебное положение... 8-)
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§ Игорь Васильевич
Re: Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 22.05.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы. Утебаеву знаю был у неё хороший специалист и человек открытый и добрый.
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