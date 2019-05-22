«Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в рамках визита в Костанайскую область вечером 21 мая побывал в ТОО «Олжа Садчиковское». Это предприятие сейчас производит молоко и кисломолочную продукцию, всего - 20 наименований. Ежедневно перерабатывается 20 тонн молока.

Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, генеральный директор ТОО «Олжас Агро», в которое входит это предприятие, показал главе государства молочно-товарную ферму. Главной достопримечательностью этого предприятия стало применение цифровых технологий. В животноводстве, в частности, внедряются системы управления стадом, приготовления и раздачи кормов, а также мониторинг физиологического состояния КРС.

В хозяйстве ожидают, что эти технические новшества позволят увеличить надой коров до 25%, привес - до 10%, а также помогут снизить заболеваемость КРС.

Токаев на этой ферме встретился с руководителями сельских ТОО. Директоры ТОО «Агрофирма «Диевская» Олег ДАНИЛЕНКО и ТОО «Каркен», Герой Труда Казахстана Сайран БУКАНОВ рассказали о ситуации в своих хозяйствах. После чего Даниленко попросил президента решить проблему коротких кредитов, выдаваемых государством.

- 60 млрд тенге кредитов ежегодно выделяется в весенний период, в нашу область поступает более 12 млрд, - отметил он. – Все было бы хорошо, но они слишком короткие. Весной немножко с затяжкой их Аграрная корпорация выдает, осенью – 1 ноября - их нужно погасить. Только заканчивается уборочная страда, нужно еще хлеб уложить, а в это время – в сентябре, октябре – нужно рассчитываться с корпорацией. Хотелось бы, чтобы продлили договор. Было бы замечательно.

Глава государства сказал, что этот «вопрос нелегкий, но решим», и дал поручение рядом стоящему министру сельского хозяйства.

- Я разделяю вашу озабоченность, - обратился Касым-Жомарт Токаев к аграриям. – В том плане, что кредиты короткие, а затем производитель осенью вынужден продавать свою продукцию по невыгодной для него цене.

Высказал свое отношение Токаев и по земельным вопросам:

- Я считаю, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Просто, как собака на сене, сидеть на земле и ничего не делать – это недопустимо. Во-вторых, земля продаваться иностранцам никогда не будет. Это моя принципиальная позиция. Об этом, кстати, неоднократно говорил первый президент, Елбасы. Это все должны знать как дважды два.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА