«Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями
Евгений ШИБАРШИН
Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в рамках визита в Костанайскую область вечером 21 мая побывал в ТОО «Олжа Садчиковское». Это предприятие сейчас производит молоко и кисломолочную продукцию, всего - 20 наименований. Ежедневно перерабатывается 20 тонн молока.
Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, генеральный директор ТОО «Олжас Агро», в которое входит это предприятие, показал главе государства молочно-товарную ферму. Главной достопримечательностью этого предприятия стало применение цифровых технологий. В животноводстве, в частности, внедряются системы управления стадом, приготовления и раздачи кормов, а также мониторинг физиологического состояния КРС.
В хозяйстве ожидают, что эти технические новшества позволят увеличить надой коров до 25%, привес - до 10%, а также помогут снизить заболеваемость КРС.
Токаев на этой ферме встретился с руководителями сельских ТОО. Директоры ТОО «Агрофирма «Диевская» Олег ДАНИЛЕНКО и ТОО «Каркен», Герой Труда Казахстана Сайран БУКАНОВ рассказали о ситуации в своих хозяйствах. После чего Даниленко попросил президента решить проблему коротких кредитов, выдаваемых государством.
- 60 млрд тенге кредитов ежегодно выделяется в весенний период, в нашу область поступает более 12 млрд, - отметил он. – Все было бы хорошо, но они слишком короткие. Весной немножко с затяжкой их Аграрная корпорация выдает, осенью – 1 ноября - их нужно погасить. Только заканчивается уборочная страда, нужно еще хлеб уложить, а в это время – в сентябре, октябре – нужно рассчитываться с корпорацией. Хотелось бы, чтобы продлили договор. Было бы замечательно.
Глава государства сказал, что этот «вопрос нелегкий, но решим», и дал поручение рядом стоящему министру сельского хозяйства.
- Я разделяю вашу озабоченность, - обратился Касым-Жомарт Токаев к аграриям. – В том плане, что кредиты короткие, а затем производитель осенью вынужден продавать свою продукцию по невыгодной для него цене.
Высказал свое отношение Токаев и по земельным вопросам:
- Я считаю, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Просто, как собака на сене, сидеть на земле и ничего не делать – это недопустимо. Во-вторых, земля продаваться иностранцам никогда не будет. Это моя принципиальная позиция. Об этом, кстати, неоднократно говорил первый президент, Елбасы. Это все должны знать как дважды два.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот - главная новость,для Страны. d.radikal.ru А это всё - голоса... :lol: :-o
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
Ну дык радоваться надо... живут на левом берегу Нурстаная, президентов к ним возят всяких... жастар сараи позолочены возводят... Интересно, как машины на фото из кадра вниз не скатываются? ;-)
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Молодцы. Утебаеву знаю был у неё хороший специалист и человек открытый и добрый.
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Это называется - прдвыборная агитация, используя служебное положение... 8-)
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
новый дом называется