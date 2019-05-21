Подготовка кадров и проект "Целина" - проблемы и варианты сотрудничества журналистов РК и РФ обсудили в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Медиафорум российско-казахстанского сотрудничества прошёл сегодня, 21 мая, в цифровом хабе КГУ им. Байтурсынова. В Костанай приехали журналисты из Москвы, Екатеринбурга, Кургана и Челябинска.
- Нужно выработать чёткий механизм, как нам дружить. У нас есть общая проблема - подготовки кадров, - рассказала участникам форума ректор КГУ им. Байтурсынова Алма ДОЩАНОВА. - Эффективность нашего журналистского образования оценивают по тому, как выпускники трудоустраиваются по полученной ими специальности. Я, будучи советским продуктом образования, считаю, что журналист должен быть грамотным и политкорректным, иметь чёткую гражданскую позицию.
В качестве решения Дощанова предложила следовать американской модели, в которой человек учится просто потому, что он платит за это деньги, и не обращать внимание на его успехи после окончания учёбы.
В качестве варианта сотрудничества журналистов России и Казахстана предложили проект "Целина". В его рамках в СМИ будут освещать развитие сельского хозяйства, рассказывать о людях, которые когда-то осваивали целину и сейчас стараются работать на развитие села.
- Осенью мы хотим провести День хлеба, всё-таки это наш общий бренд, - сообщил директор медиахолдинга "Костанай Медиа" Аскар УМУРЗАКОВ. - Возможно, стоит вновь выдавать медали "За освоение целины".
Пока это только проект. Чтобы его реализовать, нужно начать с заключения меморандума о сотрудничестве.
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Свобода слова- основа демократии))) ПыСы. Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?)