Собиравший металлолом мужчина погиб при падении на территории химзавода в Костанае

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на территории заброшенного химзавода, расположенного на Федоровской трассе, в воскресенье, 19 мая. Предположительно, мужчина, искавший металл, сорвался с высоты и погиб при падении, наткнувшись виском на арматуру.

Иллюстративное фото iznanka.kz

- В воскресенье, около 16.30, бригада скорой помощи приехала по вызову на территории завода химволокна, - прокомментировала «НГ» руководитель пресс-службы управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - По приезду была констатирована смерть пострадавшего, необходимости в реанимации не было. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с повреждением вещества мозга.



По информации «НГ», мужчина среднего возраста (примерно 40-47 лет) пришел на территорию заброшенного завода примерно за три часа до гибели. Имя и точный возраст погибшего неизвестны.