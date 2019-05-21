Собиравший металлолом мужчина погиб при падении на территории химзавода в Костанае
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Несчастный случай со смертельным исходом произошел на территории заброшенного химзавода, расположенного на Федоровской трассе, в воскресенье, 19 мая. Предположительно, мужчина, искавший металл, сорвался с высоты и погиб при падении, наткнувшись виском на арматуру.
Иллюстративное фото iznanka.kz
- В воскресенье, около 16.30, бригада скорой помощи приехала по вызову на территории завода химволокна, - прокомментировала «НГ» руководитель пресс-службы управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - По приезду была констатирована смерть пострадавшего, необходимости в реанимации не было. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с повреждением вещества мозга.
По информации «НГ», мужчина среднего возраста (примерно 40-47 лет) пришел на территорию заброшенного завода примерно за три часа до гибели. Имя и точный возраст погибшего неизвестны.
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