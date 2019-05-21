Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в Костанае

В Костанайской области проходит череда экологических акций по очистке речных берегов. Молодежь Денисовского, Житикаринского и Тарановского районов уже выходили, невзирая на переменчивую майскую погоду, на субботники по сбору мусора, оставленного несознательными гражданами после отдыха на природе.

В понедельник, 20 мая, к этому движению присоединилась молодежь областного центра. Ученики старших классов костанайских школ, студенты колледжей собрались в районе городского пляжа довольно многочисленной толпой, чтобы привести в порядок прилегающую территорию.

Еще на подъезде к месту сбора экочелленджеров то и дело встречались группки парней и девушек, двигающихся в обратном направлении и явно ретирующихся с поля экобоя. Впрочем, обвинять их в малодушии вряд ли стоило. День был весьма прохладным, а томиться в ожидании начала акции участникам священнодейства пришлось довольно долго, не все выдержали. Организаторы шоу - ох, простите, челленджа - уже прибегали к разным способам разогнать кровушку по молодым венам участников. Даже танцевальную музыку включали, разогнав птиц в радиусе не менее километра. Поскольку в основной массе молодежь была настроена очень позитивно, удержать ее удалось до нужного момента.

Нужным моментом был приезд высокого гостя, чье напутственное слово и должно было стать отмашкой для «ECO-chellenge Qostanai». Наконец, в 15.50 гость прибыл и выступил перед собравшимися.

- В Казахстане 48 рек и всего две из них отвечают санитарным нормам, - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен АБАЕВ. - Сегодня мы сделаем чище еще одну из них - Тобол. Чистая вода - чистая жизнь. Поэтому всех приглашаю начать акцию! Сделаем нашу страну чуточку лучше и чище!





Выступление министра было встречено бурей восторга и только прорвавшийся из толпы девчачий возглас: «И для этого мы ждали три часа?!!» - внес некоторый диссонанс во всеобщее ликование. Впрочем, учитывая длительность томления на холодном ветру, в искренности ликования сомневаться не стоит.

Молодежь, снабженная новенькими белыми полипропиленовыми мешками с розовой оторочкой и перчатками (что радует), ринулась густой толпой по берегу в сторону Большого моста, буквально конкурируя за каждую мусоринку. Народу было много, мусора на всех не хватало.

Это, пожалуй, болезнь всех массовых акций, сколь благую цель они бы ни преследовали. После старта подобных мероприятий стремительно начинает теряться осмысленность действа в целом. Но это не означает, что ровно так же утрачивают смысл своего участия люди.

Три симпатичные десятиклассницы из ФМЛ - Юля, Алина и Алёна - дружно наполняли мешок бумажками и бутылками, вытаскивая мусор из прибрежных зарослей.

- Мы пошли сюда с радостью, - выразила общее мнение Алина. - Прямо чувствуем, что делаем хорошее дело. Это интересно.

Дружные одноклассницы признались, что сами не мусорят и не понимают, как можно бросать мусор где попало.

Жаль, что далеко не все обладают столь ясным экологическим сознанием, как эти юные девушки. Ведь, несмотря на то, что сезон отдыха еще не начался, мусор на берегу уже был. А как только наступят жаркие деньки, его здесь будет куда больше. Экологические акции не спасут от экологической несознательности.

Эко-челлендж по берегу Тобола прокатился стремительно и закончился очень быстро. Сам праздник был во много раз короче ожидания.

В довершение картины - два небольших штриха. После мероприятия на том самом месте, где экочелленджеры ожидали старта акции, возле клена остались сиротливо лежать три неприкаянные бутылки с остатками минералки. Так сказать, свежий мусор взамен собранного.

А еще немного дальше, возле родника на набережной, из густо разросшейся ряски торчали всяческие полиэтиленово-пластиковые чудеса. Ведь сюда эко-челлендж не добрался...