Похитивший имущество на сумму 4,3 млн тенге руководитель "Тобольской дистанции пути" приговорен к ограничению свободы

Коррупционное уголовное дело в отношении Ш. рассматривал Тарановский районный суд.

Иллюстративное фото ng.kz

Являясь руководителем филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», Ш. совершил хищение вверенного ему имущества. И этим причинил крупный материальный ущерб в размере 4 386 779 тенге.

"Представитель потерпевшей стороны пояснил, что претензий к Ш. не имеется в связи с полным возмещением причиненного уголовным правонарушением вреда", - говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.

Суд учел пожелание потерпевшей стороны, просившей назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, и приговорил Ш. к ограничению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Приговор еще не вступил в законную силу.