У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

Ремонтные работы на трех подстанциях пройдут 23 и 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения электроэнергии в этот период коснутся потребителей по следующим адресам:

ТП-585 (ремонтные работы на подстанции)

23 мая 2019 года с 10:00 до 17:30

Школа- сад по ул. Садовая 102,

Институт судебных экспертиз по ул. Садовая 100.

Спальный сектор:

ул. Баумана 12,

ул. Садовая 71, 98,

ул. Гвардейская 15,

ул. Фрунзе 13.

ТП-046 № 2 (ремонтные работы на подстанции)

23 и 24 мая 2019 года с 10:00 до 17:30

Школа – интернат № 2,

ясли-сад № 18.

Спальный сектор:

ул. Каирбекова 399/1, 399/2, 405, 405/1.

Р-он автоЦона (ремонтные работы на ВЛ-10 кВ)

23 мая 2019 года с 10:00 до 17:30