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У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
21 мая 2019, 09:19 | ЖКХ
Ремонтные работы на трех подстанциях пройдут 23 и 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба акима города.
Иллюстративное фото ng.kz
Отключения электроэнергии в этот период коснутся потребителей по следующим адресам:
ТП-585 (ремонтные работы на подстанции)
23 мая 2019 года с 10:00 до 17:30
- Школа- сад по ул. Садовая 102,
- Институт судебных экспертиз по ул. Садовая 100.
Спальный сектор:
- ул. Баумана 12,
- ул. Садовая 71, 98,
- ул. Гвардейская 15,
- ул. Фрунзе 13.
ТП-046 № 2 (ремонтные работы на подстанции)
23 и 24 мая 2019 года с 10:00 до 17:30
- Школа – интернат № 2,
- ясли-сад № 18.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 399/1, 399/2, 405, 405/1.
Р-он автоЦона (ремонтные работы на ВЛ-10 кВ)
23 мая 2019 года с 10:00 до 17:30
- АвтоЦон,
- промзона по ул. Уральская,
- ул.Дорожников 2, 8, 8/1, 10,
- ул. Карбышева 12/7, 12/2, 12/3, 12/10,
- ул. Челябинская 11б ,15,
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