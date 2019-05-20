Токаев: Руководители должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных

Первые руководители, как в центре, так и на местах, будут отвечать за своих подчиненных, уличенных в коррупции. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото:akorda.kz

"Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку - это прерогатива Главы государства, но заявление об отставке - обязательная мера. Таково мое видение антикоррупционного курса власти на среднесрочный период", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент обозначил ключевые направления антикоррупционной политики. Первой задачей Глава государства назвал защиту прав граждан.

Фото:akorda.kz

"Никто не может быть выше закона. Первые руководители, как в центре, так и на местах, будут отвечать за своих подчиненных, уличенных в коррупции. При этом нужно принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующей мерой, как было сказано в выступлении, должно стать укрепление конструктивного партнерства государства с институтами гражданского общества. В связи с этим Президент дал конкретные поручения, направленные на формирование в обществе нулевой терпимости к любым коррупционным деяниям.

"Министерству юстиции поручаю усилить работу по правовому всеобучу, в особенности по антикоррупционным нормам законодательства. Министерство образования и науки должно с раннего возраста прививать гражданам основы антикоррупционной культуры", - заявил Глава государства.

"Обращаюсь к акимам - искоренение коррупции станет одним из ключевых показателей вашей работы. Вы несете персональную ответственность", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Токаев заявил, что в системе госзакупок затруднен антикоррупционный контроль, и поручил разработать ясные механизмы, которые исключат вмешательство политических служащих в проведение госзакупок.

"Сейчас государственные закупки проводят 25 тысяч организаций. Затруднен их антикоррупционный контроль. Необходима централизация госзакупок с освобождением руководителей бюджетных учреждений, особенно социальной сферы, от их проведения. Ставлю задачу разработать ясные механизмы, которые исключат вмешательство политических служащих в проведение госзакупок в центральных органах", - указал Президент.

Также Президент поставил задачи по вопросам цифровизации сферы госуслуг.

"На сегодня интегрировано всего 33 процента баз данных. Министерству цифрового развития, обороны и аэрокосмической промышленности следует качественно и в срок завершить эту работу. Наши приоритеты - масштабное развитие мобильного формата оказания госуслуг, массовое обучение граждан навыкам работы с электронным правительством", - поручил Глава государства.

Токаев потребовал обеспечить прозрачность принятия государственных решений и привлекать неправительственные организации к антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов на всех уровнях управления.

"Предоставление земельных участков, жилья, мест в детских садах - все должно осуществляться прозрачно, под контролем общества. Правовые механизмы для такой работы есть", - сказал Президент.

Также Глава государства обозначил повышение транспарентности бюджетной политики.

"Необходимо ужесточить ответственность и подотчетность госслужащих за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств. Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться", - заверил Касым-Жомарт Токаев.