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Victor Yang
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Гога: Вы за кого ?? Вот да! За красных или за белых? Или вообще, - за бандюков-зелёных? А? :lol: ;-)
20.05.19 17:37
Гога
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Валентин - Вы за кого ?? Кого защищаете ?
20.05.19 17:33
yudjin
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Валентин: смотри что делают Victor Yang: А словами сыт не будешь. Поживём-увидем... как грили тоже в одном известном фильме.
20.05.19 17:24
Victor Yang
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... На то он и актер. А словами сыт не будешь.
20.05.19 17:21
Валентин
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... Не слушай что говорят, смотри что делают ©
20.05.19 17:17
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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная

20 мая 2019, 15:22 |  ЖКХ

Связано это с проведением аварийных работ на сетях водоснабжения. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай Су".

Иллюстративное фото nastol.com.ua

Воду отключат сегодня с 16.00 и до момента устранения аварии по следующим адресам:

  • 8 мкр дома: 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8а, 9, 17, 18;

Также будуит отключены социальные объекты:

  • ясли-сад №54 и № 8;
  • средняя школа №16;
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§ Yorik
Re: Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 20.05.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брехуны, с 16.00... Воды уже час как нету.
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