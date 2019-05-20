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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
20 мая 2019, 15:22 | ЖКХ
Связано это с проведением аварийных работ на сетях водоснабжения. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай Су".
Иллюстративное фото nastol.com.ua
Воду отключат сегодня с 16.00 и до момента устранения аварии по следующим адресам:
- 8 мкр дома: 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8а, 9, 17, 18;
Также будуит отключены социальные объекты:
- ясли-сад №54 и № 8;
- средняя школа №16;
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