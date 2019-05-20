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Victor Yang
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Гога: Вы за кого ?? Вот да! За красных или за белых? Или вообще, - за бандюков-зелёных? А? :lol: ;-)
20.05.19 17:37
Гога
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Валентин - Вы за кого ?? Кого защищаете ?
20.05.19 17:33
yudjin
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Валентин: смотри что делают Victor Yang: А словами сыт не будешь. Поживём-увидем... как грили тоже в одном известном фильме.
20.05.19 17:24
Victor Yang
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... На то он и актер. А словами сыт не будешь.
20.05.19 17:21
Валентин
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... Не слушай что говорят, смотри что делают ©
20.05.19 17:17
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Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду

20 мая 2019, 15:14 |  Государство

Зеленский потребовал в течение двух месяцев принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и уволить генерального прокурора и министра обороны Украины, передает Informburo.kz.

Фото ©REUTERS

В Киеве прошла церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский принёс присягу и поклялся в верности Украине. Ему вручили официальные символы главы государства – знак президента Украины, гербовую печать и булаву, а также удостоверение президента.

"После моей победы на выборах мой шестилетний сын сказал мне: "Я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент. Получается, что я тоже президент?" Тогда это прозвучало как детская шутка, но потом я понял, что это правда. Потому что каждый из нас президент. Не 73%, которые проголосовали за меня, а все 100% украинцев. Это наша общая победа, это наш общий шанс. Не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул в верности Украине. Представьте заголовки: президент не платит налоги, президент проехал на красный свет, президент потихоньку ворует. Это позор, этого нельзя допустить. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас президент. Каждый из нас несёт ответственность за Украину", – сказал Владимир Зеленский в своей речи.

Владимир Зеленский заявил, что первой задачей, которую предстоит выполнить украинцам, должно стать прекращение военного конфликта на Донбассе.

"Я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 млн человек – тех, кто родился на украинской земле. Я обращаюсь ко всем украинцам: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую Украину, всем этим людям я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы обязаны ехать в Украину – не в гости, а домой. Всё это поможет нам начать новую эпоху. Это наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. И наша первая задача – остановка конфликта на Донбассе. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, и первым шагом к этому диалогу должно стать возвращение всех украинских пленных", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Крым и Донбасс – украинские территории, и их предстоит вернуть.

"Я хочу процитировать одного американского актёра, который стал президентом США, он сказал: правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема. Я не понимаю правительство, которое разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Вы можете. Вы можете оставить свои места тем, кто готов работать для будущих поколений. Моё избрание доказывает, что граждане устали от системных политиков. Мы создаём страну других возможностей. Где есть честные правила игры, а для этого к власти должны прийти люди, которые хотят работать для людей. Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов. Президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", – сказал Владимир Зеленский.

Он обратился к депутатам Верховной рады, не без иронии поблагодарив их за то, что они назначили его инаугурацию на рабочий день, хотя сам Зеленский просил выбрать для этой церемонии воскресенье – 19 мая. В финале своей речи президент распустил Верховную раду.

"Я прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ, генерального прокурора, министра обороны Украины. У вас на это два месяца. Сделайте это и повесьте себе медали. Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" – сказал президент.

"На протяжении своей жизни я пытался делать всё для того, чтобы украинцы смеялись. Это была не только моя работа, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю всё для того, чтобы украинцы не плакали", – завершил свою речь глава государства.

На церемонии присутствовали представители 50 иностранных делегаций. Среди почётных гостей были президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Литовской республики Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер. Казахстанскую делегацию на инаугурации президента Украины возглавил заместитель председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров.

21 апреля Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине. 73,2% респондентов отдали ему свои голоса, за его оппонента Петра Порошенко проголосовали 25,3% избирателей.

Новоизбранный президент принёс извинения народу за те неудобства, которые связаны с его инаугурацией, назначенной вопреки его пожеланию на рабочий день.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11529
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.05.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актер и есть актер. Сделал шоу из инаугурации.
Цитата:
Я обращаюсь ко всем украинцам: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую Украину, всем этим людям я с радостью предоставлю украинское гражданство. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34834?1558344150

Значит ли это что будет программа переселения соотечественников? Что-то я не уверен, что будет много желающих.
Цитата:
И наша первая задача – остановка конфликта на Донбассе. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, и первым шагом к этому диалогу должно стать возвращение всех украинских пленных" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34834?1558344150

Так если бы было всё так просто - взять и остановить войну, при этом ничем не жертвуя. Насчет "не начинали" - спорно. Конфликт на Донбассе - следствие Майдана.
Цитата:
Сделайте это и повесьте себе медали. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34834?1558344150

Можно ли это расценить как готовность к награждению всех депутатов этого созыва? Ты президент, а не актер "Квартала".
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§ Валентин
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7547
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.05.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Актер и есть актер. Сделал шоу из инаугурации.


Ну а что, сериал "House of Cards" адаптировали для вна Украины, видимо :)
Как смогли.
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§ лимон
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 916
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 20.05.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
складно конечно, посмотрим как будет на деле, Раду уже распустил
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§ yudjin
Re: Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.05.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации.... в отличие от политиков наших... не владеющих ситуацией о житие людей, политически зажравшихся, витающих в облаках дутых нурлыкунских цифр и показателей, надуманных рейтингов и поиска места в глобальном мире, в то время как накормить свой народ, избавится от вездесущей грязи и вылечить сопли не в состоянии ни одно правительство.
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§ Валентин
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7547
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.05.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации....


Не слушай что говорят, смотри что делают ©
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§ Victor Yang
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11529
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.05.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации...

На то он и актер. А словами сыт не будешь.
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§ yudjin
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5913
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 20.05.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
смотри что делают

Цитата:
Victor Yang:
А словами сыт не будешь.

Поживём-увидем... как грили тоже в одном известном фильме.
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