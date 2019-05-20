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директор пляжа
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Прав Гриня, краска сама себя не накрасит, но цифра явно завышена. Вообще что касается дорог цифры всегда явно завышены. Монополисты братишки работают - люди довольны.
20.05.19 10:08
Гриня
Учите детей Правилам дорожного движения!
Игорь Васильевич: Читайте,пожалуйста,внимательно.Это в кавычках написано,в пику того,что данный водитель видя идущих под колеса детей,упрямо продолжает движение,даже не думая притормозить для...
20.05.19 09:57
Гриня
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Гога: Я не спорю что в бюджете пилится немало,только вы ещё учли кисточки,трафареты,зарплата красильщикам,водителям,бухгалтерии,и всему их руководству?Это для большей объективности.
20.05.19 09:34
maxsaf
Пожар в квартире председателя Центра защиты прав потребителей Рудного - по версии общественников, был поджог
Это сигнал всем недовольным. :-x Не зря называют такое колесо обозрения - Чертовым :-(
20.05.19 04:56
maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
drakon: Но почему - тогда... Почему этот человек на фото ерундой страдает, а не мусор сортирует? Да потому что сортировка и переработка мусора - то еще дельце ;-) :lol:
20.05.19 04:29
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Мать мужчины, который сорвался с балкона в Лисаковске, попросила полицейских не расследовать это ЧП

Георгий ГОВОРОВ

20 мая 2019, 12:19 |  Происшествия

Видеозапись, на которой видно, как мужчина спускается по балконам с 5-го этажа и падает с балкона 3-го этажа, читатели "НГ" прислали вечером 19 мая.

Кадр из видео

- Сообщение от местной жительницы поступило на телефон 102 в воскресенье, около 12-ти часов дня, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Женщина сообщила, что ее 32-летний сын, который стоит на учёте у психиатра, заблокировал вход в квартиру мебелью. Спускаясь по балконам, сорвался с 3-го этажа.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу.

Как сообщили в департаменте полиции, данное сообщение зарегистрировано, начата проверка. Вместе с тем от матери поступило заявление с просьбой не проводить никаких расследований по данному факту.
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