Мать мужчины, который сорвался с балкона в Лисаковске, попросила полицейских не расследовать это ЧП

Видеозапись, на которой видно, как мужчина спускается по балконам с 5-го этажа и падает с балкона 3-го этажа, читатели "НГ" прислали вечером 19 мая.

Кадр из видео

- Сообщение от местной жительницы поступило на телефон 102 в воскресенье, около 12-ти часов дня, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Женщина сообщила, что ее 32-летний сын, который стоит на учёте у психиатра, заблокировал вход в квартиру мебелью. Спускаясь по балконам, сорвался с 3-го этажа.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу.

Как сообщили в департаменте полиции, данное сообщение зарегистрировано, начата проверка. Вместе с тем от матери поступило заявление с просьбой не проводить никаких расследований по данному факту.