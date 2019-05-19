О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
Четырехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа в пятницу, 17 мая. Скорая помощь доставила его в детскую областную больницу в 21:40.
Иллюстративное фото
Как сообщила "НГ" сегодня, 19 мая, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, мальчик был обследован - сделаны общеклинические анализы и УЗИ органов брюшной полости. Показаний к госпитализации не выявили, поэтому ребенок сейчас находится дома. Назначено амбулаторное лечение.
Как сообщил ранее Комитет по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана, ребенок 2014 года рождения упал из окна 5-этажного дома по пр. Абая в Костанае, инцидент произошел в момент, когда мальчик был оставлен без присмотра взрослых.
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О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
drakon: Выпал из окна на втором этаже 5-этажного дома, вроде так...
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Так всётаки едут - они, высокопоставленные... 8-) 8-) :-o
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
Так из окна 2 или 5 этажа, выпал мальчик... 8-)