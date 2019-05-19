О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения

Четырехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа в пятницу, 17 мая. Скорая помощь доставила его в детскую областную больницу в 21:40.

Иллюстративное фото

Как сообщила "НГ" сегодня, 19 мая, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, мальчик был обследован - сделаны общеклинические анализы и УЗИ органов брюшной полости. Показаний к госпитализации не выявили, поэтому ребенок сейчас находится дома. Назначено амбулаторное лечение.

Как сообщил ранее Комитет по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана, ребенок 2014 года рождения упал из окна 5-этажного дома по пр. Абая в Костанае, инцидент произошел в момент, когда мальчик был оставлен без присмотра взрослых.