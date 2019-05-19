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андрей 117
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
а если во всем городе нормальную разметку сделать это ж сколько миллионов надо.если 16 только на основных улицах :-x
19.05.19 15:51
drakon
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
представившийся сержантом Смагуловым, жильцам не запретили выходить на балкон, а "проинформировали о том, чтобы закрыли форточки и не выходили на балкон в связи с приездом охраняемого...
19.05.19 15:00
Сыкымы
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
drakon: Выпал из окна на втором этаже 5-этажного дома, вроде так...
19.05.19 14:41
drakon
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Так всётаки едут - они, высокопоставленные... 8-) 8-) :-o
19.05.19 14:31
drakon
О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения
Так из окна 2 или 5 этажа, выпал мальчик... 8-)
19.05.19 14:25
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О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае мальчика сообщили в управлении здравоохранения

19 мая 2019, 14:11 |  Происшествия

Четырехлетний мальчик выпал из окна 2-го этажа в пятницу, 17 мая. Скорая помощь доставила его в детскую областную больницу в 21:40.

Иллюстративное фото

Как сообщила "НГ" сегодня, 19 мая, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА, мальчик был обследован - сделаны общеклинические анализы и УЗИ органов брюшной полости. Показаний к госпитализации не выявили, поэтому ребенок сейчас находится дома. Назначено амбулаторное лечение.

Как сообщил ранее Комитет по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана, ребенок 2014 года рождения упал из окна 5-этажного дома по пр. Абая в Костанае, инцидент произошел в момент, когда мальчик был оставлен без присмотра взрослых.
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§ drakon
Re: О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.05.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так из окна 2 или 5 этажа,
выпал мальчик... 8-)
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§ Сыкымы
Re: О состоянии выпавшего из окна многоэтажки в Костанае...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 890
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.05.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Выпал из окна на втором этаже 5-этажного дома, вроде так...
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