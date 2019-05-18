В Казахстане запустили интернет-магазин для осужденных
Tengrinews.kz
В Алматы презентовали интернет-магазин Sizoshop.kz, в котором заключенные могут приобрести разрешенные в местах лишения свободы продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Онлайн-ресурс запущен проектным офисом "Алматы - адалдык аланы" совместно с Коалицией по вопросам защиты прав заключенных. По мнению инициаторов проекта, данный ресурс позволит минимизировать коррупционные риски и сократит ожидание родственников у стен колоний.
Через этот сайт можно заказать продукты питания, сигареты, средства гигиены и другие разрешенные в местах лишения свободы товары. Максимальный вес товаров - 14,5 килограмма. После заказа курьер сформирует посылку и направит ее адресату в колонию.
Проект пока внедрен в алматинском следственном изоляторе ЛА-155/18. До конца года интернет-магазином могут воспользоваться родственники заключенных в других областях Казахстана.
"Это создает удобство для родных и близких заключенных, которые вынуждены стоять часами у стен тюрьмы с сумками, выстаивать огромные очереди. Люди ругаются, потому что там есть определенные правила, что-то положено передавать, а что-то нет. И чтобы не было этих рисков, когда товары возвращают обратно людям, создан данный проект. Также ресурс исключает контакт сотрудника колонии и родственника, что минимизирует коррупционные риски. Онлайн-магазин будет удобен также для людей, живущих в отдаленных регионах", - сказал председатель общественного объединения "Коалиция по вопросам защиты прав заключенных" Константин Гудаускас.
Фото Tengrinews.kz
Заключенные в свою очередь могут выбрать товары с помощью терминала, который уже установлен в колонии.
"Он видит, как скоро, в как количестве и когда будет доставлен товар. И если у него имеются средства на счету, он может оплатить, либо попросить родственников. Оплата происходит с помощью определенных платежных систем", - сообщил руководитель проектного офиса "Алматы - адалдык аланы" Александр Братенков.
Фото Tengrinews.kz
Юридическим собственником интернет-магазина является Коалиция по вопросам защиты прав заключенных. Все вырученные средства, как отмечается, пойдут на проекты, улучшающие жизнь людей, находящихся в местах лишения свободы. В перспективе создатели сайта планируют договориться с сетями быстрого питания для доставки блюд в колонии.
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