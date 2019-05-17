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yudjin
И вновь о переводе времени
Тот самый: Молодцы, что пишете! Да, пишут не только в газете, но и ...письма! Сегодня сам видел 4 объёмных конверта больше, чем по пол кило каждое с 3000 подписей и адресатами в руководстве...
17.05.19 22:26
Тот самый
И вновь о переводе времени
Молодцы, что пишете! Может в этом году получится и переведем время
17.05.19 22:05
drakon
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
Добринцофф: Так, что и за это то же ПКСК будет отвечать? Можно мусоров - нанять, пусть охраняют ваши- мусорки. Каламбур... :lol: :oops:
17.05.19 21:50
drakon
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
elektron: мусороубирательная компания, со своевременным вывозом мусора. Виталий, забыл ещё мусороперерабатывающий завод- назвать.Тогда будет - порядок... :lol: :oops:
17.05.19 21:46
elektron
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
maxsaf: Мне кажется что хотя-бы как временную меру нужно ввести материальное поощрение жителей с активной гражданской позицией, и нарушителей быстро найдут и привлекут к ответственности, и за их...
17.05.19 21:11
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Пожилую пару спасли из пожара в Аркалыке

17 мая 2019, 17:00 |  Происшествия

За двумя пенсионерами в горящую квартиру вошли сотрудники дорожно-постовой службы Ернур АНТОНОВ, Еркин КАКЕНОВ и Руслан КАПСАМАТОВ. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской обалсти.

Пожар произошел 16 мая, в 9.30, в Аркалыке. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. Первыми на место происшествия прибыли полицейские.

- На раздумье просто не было времени, - говорят полицейские, - мы понимали, что в этом случае счет идет на секунды, от которых зависит человеческая жизнь.

Мужчины забежали в квартиру и откуда сквозь огонь и дым вынесли хозяина квартиры, инвалида, и его супругу. 73-летних пенсионеров сразу же госпитализировала скорая помощь. Квартира сгорела полностью.

После эвакуации пенсионеров полицейские стали оказывать помощь жильцам верхних этажей, которые из-за угарного газа и дыма не могли самостоятельно выйти из своих квартир. Всего эвакуировали около 20 человек.

Как сообщает пресс-служба, пожилая супружеская пара чувствует себя хорошо. Родственники поблагодарили полицейских за спасение близких, за оперативность и слаженную работу в чрезвычайной ситуации.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП КО
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