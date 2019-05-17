Пожилую пару спасли из пожара в Аркалыке
За двумя пенсионерами в горящую квартиру вошли сотрудники дорожно-постовой службы Ернур АНТОНОВ, Еркин КАКЕНОВ и Руслан КАПСАМАТОВ. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской обалсти.
Пожар произошел 16 мая, в 9.30, в Аркалыке. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. Первыми на место происшествия прибыли полицейские.
- На раздумье просто не было времени, - говорят полицейские, - мы понимали, что в этом случае счет идет на секунды, от которых зависит человеческая жизнь.
Мужчины забежали в квартиру и откуда сквозь огонь и дым вынесли хозяина квартиры, инвалида, и его супругу. 73-летних пенсионеров сразу же госпитализировала скорая помощь. Квартира сгорела полностью.
После эвакуации пенсионеров полицейские стали оказывать помощь жильцам верхних этажей, которые из-за угарного газа и дыма не могли самостоятельно выйти из своих квартир. Всего эвакуировали около 20 человек.
Как сообщает пресс-служба, пожилая супружеская пара чувствует себя хорошо. Родственники поблагодарили полицейских за спасение близких, за оперативность и слаженную работу в чрезвычайной ситуации.
Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП КО
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