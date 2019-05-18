Журналист из Актобе попался на крючок, взяв в кредит "смешную сумму"

Корреспондент "Актобе Таймс" рассказал, как, взяв быстрый онлайн-кредит, вынужден был переплачивать гораздо более внушительную сумму, чем говорилось в рекламе.

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По словам журналиста, он столкнулся с финансовыми трудностями и ему потребовалось всего 15 тысяч тенге, сообщает Tengrinews.kz.

"Смешная сумма, если подумать. Вот я и решил ее оформить через Интернет. Контор, которые предоставляют такие займы, очень много. Их страницы часто мелькают в Сети в виде рекламы. "Быстрый займ! Низкие проценты! Одобряем даже бомжам", - такие лозунги как раз для меня подходили.

Вот и решил я отправить заявку. Заполнил электронную анкету, сфотографировал свою карточку и запросил деньги. Мне сразу указали, что рассчитаться придется через месяц. К возврату полагается не больше 16 тысяч тенге. Через час после отправки заявки, где-то в 23:00, деньги поступили на карточку. Я обрадовался: хорошая компания плюс низкие проценты", - вспоминает мужчина.

Однако через 15 минут после снятия денег ему приходит SMS: "В течение трех дней вам необходимо предоставить двух поручителей, иначе условия займа будут изменены".

Прочитав договор, клиент выяснил, что за несоблюдение условий договора заемщик выплачивает займодателю единовременный платеж в размере 28 394 тенге.

"Это получается, что мне необходимо в кратчайший срок найти двух чудаков с кипами документов и сканами, которые выплатят мой заем, если у меня возникнут проблемы. Причем у этих людей не должно быть активных кредитов, а минимальная официальная зарплата должна составлять 100 тысяч тенге.

Все это относится к области фантастики и, на мой взгляд, на грани мошенничества. Сначала вас завлекают мизерными процентами, а потом бах - и у вас штраф! Так как вы вряд ли Копперфильд", - рассуждает автор статьи.

Узнав об этом, журналист решил переоформить свой кредит в надежном банке. Однако менеджер банка, отправив заявку, огорошил заявителя: "У вас стоит просрочка, а при ней любой банк вам откажет".

"Какая просрочка? Если я брал онлайн-заем пять дней назад! Я начал волноваться. Пытался найти офис конторы, но в Актобе их офиса нет. Стал искать номера телефонов. Нашел несколько, и все они не отвечали. Тогда я написал им на почту: "Я брал заем 16 апреля, вернуть должен 16 мая, но в банках говорят, что вы поставили мне просрочку и тем самым испортили кредитную историю. Прошу связаться со мной по телефону и все разъяснить", - указав свой номер, я стал ждать ответ.

Через минут 20 ответили: "У вас ошибочная информация. У вас срок до 16/05/2019, не может быть просрочки у вас. Вы можете обратиться в ЦОН и запросить кредитный отчет, в котором указаны все данные, и очень подробно! Вы можете самостоятельно ознакомиться со своей кредитной историей".

Я продолжал настаивать и вновь написал, каждый раз прося, чтобы со мной связались по телефону: "Тогда скажите, почему в банке мне отказали рефинансировать кредит? Менеджер банка аргументировала свой отказ тем, что в вашей организации у меня стоит просрочка. Вы не могли бы проверить это, плохая кредитная история мне ни к чему".

В итоге мне сообщили, что у меня не просрочка, а просто штраф, так как я не предоставил им двух поручителей, которых, повторюсь, предоставить было бы нереально за такой срок", - рассказал корреспондент о своих злоключениях.

"В итоге на шестой день займа я отдал 26 460 тенге. Переплата - 11 460, плюс 1 500 комиссия в терминале. Хороший заем, выручили", - подытожил автор публикации.