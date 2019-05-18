Для желающих получить гражданство США введут балльную систему отбора

Трамп в Белом доме анонсировал новый план по миграционной политике, передает Informburo.kz со ссылкой на CBS News.

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Президент США представил новый план по миграционной политике, в котором приоритет отдают высококвалифицированным иммигрантам.

Дональд Трамп рассказал, что желающих получить гражданство США будут оценивать по балльной системе. По его словам, так уже происходит в Канаде, а также во многих других современных странах.

"Больше баллов получит молодой рабочий, так как он внесёт больший вклад в систему социальной защиты страны. Также больше баллов получит претендент за востребованные навыки, дополнительное образование или за план по созданию рабочих мест", – заявил Трамп в Белом доме.

Руководство США надеется, что новая система мотивирует приехать в Штаты и остаться тех, кто получил степень бакалавра, востребованное профессиональное образование.

Эту же систему начисления баллов планируют использовать для ранжирования соискателей грин-карты. Однако при этом количество выданных грин-карт каждый год сохранят примерно одинаковым в пределах 1,1 млн.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания после того, как назвал страны иммигрантов грязными дырами. Такое заявление Трамп сделал во время встречи с законодателями.