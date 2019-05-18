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таноми52
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Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
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таноми52
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Для желающих получить гражданство США введут балльную систему отбора

18 мая 2019, 08:14 |  Общество

Трамп в Белом доме анонсировал новый план по миграционной политике, передает Informburo.kz со ссылкой на CBS News.

Иллюстративное фото gannett-cdn.com

Президент США представил новый план по миграционной политике, в котором приоритет отдают высококвалифицированным иммигрантам.

Дональд Трамп рассказал, что желающих получить гражданство США будут оценивать по балльной системе. По его словам, так уже происходит в Канаде, а также во многих других современных странах.

"Больше баллов получит молодой рабочий, так как он внесёт больший вклад в систему социальной защиты страны. Также больше баллов получит претендент за востребованные навыки, дополнительное образование или за план по созданию рабочих мест", – заявил Трамп в Белом доме.

Руководство США надеется, что новая система мотивирует приехать в Штаты и остаться тех, кто получил степень бакалавра, востребованное профессиональное образование.

Эту же систему начисления баллов планируют использовать для ранжирования соискателей грин-карты. Однако при этом количество выданных грин-карт каждый год сохранят примерно одинаковым в пределах 1,1 млн.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания после того, как назвал страны иммигрантов грязными дырами. Такое заявление Трамп сделал во время встречи с законодателями.
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§ maxsaf
Re: Для желающих получить гражданство США введут балльную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
он внесёт больший вклад в систему социальной защиты страны

То есть пойдет работать и заплатит больше налогов, вместо того чтобы тупо сидеть на шее у других налогоплательщиков . Вполне разумно, я считаю.
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