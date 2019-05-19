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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Все мы были - Пионерами! b.radikal.ru С Праздником,дорогие, Товарищм... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 19.05.2019 - 12:32]
19.05.19 12:28
maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Мусоросжигание - модно, как ветрогенераторы, но дорого, и местами нецелесообразно. В Европе проблема с площадями, а в Канаде и КЗ места валом, можем себе позволить такую роскошь, как свалки.
19.05.19 01:44
maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
По сжиганию мусора Канада сильно отстает от ваших европ. Но тем не менее тут чисто, потому что люди у себя под окнами не гадят, а коммунальные службы работают как надо. Даже частный сектор -...
19.05.19 01:40
maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
elektron: Невыгодно возиться с этим. Сжечь и получить тепло - самый оптимальный вариант.
19.05.19 01:32
elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Ох уж эти канадцы, им бы всё сжигать. Можно же просто растворить :lol: сделать вполне полезный рабочий материал например 8-)
19.05.19 00:16
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Николай ВОРОНИН: Мерило работы - результат

"Мне кажется, нужен закон, запрещающий госслужащим и депутатам размещать деньги на зарубежных счетах"
19 мая 2019, 11:32 |  Мнения

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил об намерении усилить борьбу с коррупцией. Будем ждать результата. Назарбаев говорил об этом множество раз. Даже "Закон о борьбе с коррупцией" был принят. Результат нулевой. 

Что не понравилось мне в заявлении Токаева - так это утверждение, что в нашей стране эта борьба велась на должном уровне. Он привел в пример то, что только у нас к уголовной ответственности привлекались министры и даже премьер. Но в других странах за коррупцию были осуждены несколько экс-президентов и даже действующие. А у нас зачем-то приняли закон, запрещающий проверять банковские счета первого президента. Более того - этот закон распространяет свое действие и на членов его семьи. Что наводит на разные мысли.

Экономическая наука говорит, что краеугольным камнем коррупции во все времена и во всех государствах мира был неопотизм. Другими словами - семейственность. Эта тенденция - тянуть своих родственников, друзей и знакомых наверх, обеспечивая им карьеру, довольство и роскошь, независимо от наличия талантов и способностей или отсутствия таковых, наносит государству колоссальный ущерб, как финансовый, так и репутационный. В результате у нас коррупция процветает. Чиновники думают, что, беря взятки, они просто занимаются "собиранием подарков от благодарного населения", и чрезмерно увлеклись этим. Таланты чиновника-взяточника сводятся к тому, чтобы заставить платить себе всякого, кто к нему обратился.

Так что искоренить коррупцию не так-то и просто. Для этого новому президенту нужна армия образованных, смелых и честных людей, свято верующих в величие своего государства. Понятно, что не существует единого лекарства от всех болезней и для всех организмов. Но неотвратимость наказания является одним из самых действенных способов в борьбе с коррупцией.

Мне кажется, нужен закон, запрещающий госслужащим и депутатам размещать деньги на зарубежных счетах. Казахстанские деньги в иностранных банках работают на другие страны, а это попахивает предательством государственных интересов. Только тогда удастся, может, не победить, но хотя бы сократить коррупцию.
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