Николай ВОРОНИН: Мерило работы - результат

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил об намерении усилить борьбу с коррупцией. Будем ждать результата. Назарбаев говорил об этом множество раз. Даже "Закон о борьбе с коррупцией" был принят. Результат нулевой.

Что не понравилось мне в заявлении Токаева - так это утверждение, что в нашей стране эта борьба велась на должном уровне. Он привел в пример то, что только у нас к уголовной ответственности привлекались министры и даже премьер. Но в других странах за коррупцию были осуждены несколько экс-президентов и даже действующие. А у нас зачем-то приняли закон, запрещающий проверять банковские счета первого президента. Более того - этот закон распространяет свое действие и на членов его семьи. Что наводит на разные мысли.

Экономическая наука говорит, что краеугольным камнем коррупции во все времена и во всех государствах мира был неопотизм. Другими словами - семейственность. Эта тенденция - тянуть своих родственников, друзей и знакомых наверх, обеспечивая им карьеру, довольство и роскошь, независимо от наличия талантов и способностей или отсутствия таковых, наносит государству колоссальный ущерб, как финансовый, так и репутационный. В результате у нас коррупция процветает. Чиновники думают, что, беря взятки, они просто занимаются "собиранием подарков от благодарного населения", и чрезмерно увлеклись этим. Таланты чиновника-взяточника сводятся к тому, чтобы заставить платить себе всякого, кто к нему обратился.

Так что искоренить коррупцию не так-то и просто. Для этого новому президенту нужна армия образованных, смелых и честных людей, свято верующих в величие своего государства. Понятно, что не существует единого лекарства от всех болезней и для всех организмов. Но неотвратимость наказания является одним из самых действенных способов в борьбе с коррупцией.

Мне кажется, нужен закон, запрещающий госслужащим и депутатам размещать деньги на зарубежных счетах. Казахстанские деньги в иностранных банках работают на другие страны, а это попахивает предательством государственных интересов. Только тогда удастся, может, не победить, но хотя бы сократить коррупцию.