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Маркс
Светофор почти не виден
maxsaf: Шах и мат противникам кронирования :lol: Шах и мат дровосекам. Если после такого дикого кронирования не решены элементарные проблемы, то зачем эти работы вообще были нужны? Нужно было...
17.05.19 15:13
Сергей_я
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
yudjin: в то время как "субъект рынка", выписываемый по разнарядке - штук 10-15. ну они то сильно не переживают, госучреждения у них основной контингент.
17.05.19 15:09
yudjin
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: а, главное, штрафовать ПКСК. тут не согласен. К примеру вот площадка: c.radikal.ru вокруг 3 дома, жильцы которых выносят сюда мусор... у каждого свой ПКСК. Какой штрафовать?
17.05.19 14:25
drakon
Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
Тимур Гафуров: памятник - в широком смысле, и бюст - в узком смысле. Спасибо, всё понял... :lol: :oops:
17.05.19 14:21
Добринцофф
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: главное, штрафовать ПКСК С таким же успехом можно и вас оштрафовать,не пойму причем здесь ПКСК,свалка мусора в неположенном месте-это административное нарушение и заниматься этим должна...
17.05.19 14:12
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Жителя Алматы привлекли к ответственности после комментариев в Instagram

17 мая 2019, 11:47 |  Происшествия

В Алматы мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье о возбуждении розни после публикации комментариев в социальной сети Instagram, сообщила полиция города, передает Радио Азаттык.

Пресс-служба городского департамента полиции сообщила 17 мая, что в комментариях, опубликованных подозреваемым – гражданином Н. 1990 года рождения, судебной экспертизой выявлены «признаки высказываний оскорбительного характера» в отношении представителей этнической группы. Задержанный подозреваемый, как сообщается, дал показания.

Законодательство Казахстана предусматривает уголовную ответственность за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Уголовными преступлениями в законодательстве Казахстана признаны также «клевета» и «распространение заведомо ложной информации».

Правозащитники неоднократно заявляли, что формулировки данных статей уголовного кодекса являются размытыми и власти нередко используют эти статьи, а также ряд других для преследования несогласных. За последние годы по статьям 174, 274 и 130 уголовного кодекса («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», «Распространение заведомо ложной информации», «Клевета») осудили десятки гражданских активистов, журналистов, блогеров и представителей различных религиозных общин.
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