Жителя Алматы привлекли к ответственности после комментариев в Instagram

В Алматы мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье о возбуждении розни после публикации комментариев в социальной сети Instagram, сообщила полиция города, передает Радио Азаттык.

Пресс-служба городского департамента полиции сообщила 17 мая, что в комментариях, опубликованных подозреваемым – гражданином Н. 1990 года рождения, судебной экспертизой выявлены «признаки высказываний оскорбительного характера» в отношении представителей этнической группы. Задержанный подозреваемый, как сообщается, дал показания.

Законодательство Казахстана предусматривает уголовную ответственность за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Уголовными преступлениями в законодательстве Казахстана признаны также «клевета» и «распространение заведомо ложной информации».

Правозащитники неоднократно заявляли, что формулировки данных статей уголовного кодекса являются размытыми и власти нередко используют эти статьи, а также ряд других для преследования несогласных. За последние годы по статьям 174, 274 и 130 уголовного кодекса («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», «Распространение заведомо ложной информации», «Клевета») осудили десятки гражданских активистов, журналистов, блогеров и представителей различных религиозных общин.