Форум
Маркс
Светофор почти не виден
maxsaf: Шах и мат противникам кронирования :lol: Шах и мат дровосекам. Если после такого дикого кронирования не решены элементарные проблемы, то зачем эти работы вообще были нужны? Нужно было...
17.05.19 15:13
Сергей_я
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
yudjin: в то время как "субъект рынка", выписываемый по разнарядке - штук 10-15. ну они то сильно не переживают, госучреждения у них основной контингент.
17.05.19 15:09
yudjin
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: а, главное, штрафовать ПКСК. тут не согласен. К примеру вот площадка: c.radikal.ru вокруг 3 дома, жильцы которых выносят сюда мусор... у каждого свой ПКСК. Какой штрафовать?
17.05.19 14:25
drakon
Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
Тимур Гафуров: памятник - в широком смысле, и бюст - в узком смысле. Спасибо, всё понял... :lol: :oops:
17.05.19 14:21
Добринцофф
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: главное, штрафовать ПКСК С таким же успехом можно и вас оштрафовать,не пойму причем здесь ПКСК,свалка мусора в неположенном месте-это административное нарушение и заниматься этим должна...
17.05.19 14:12
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 мая 2019, 10:01 |  ЖКХ

Акимат Костаная решил навести порядок с контейнерными площадками, куда многие жители складируют мусор. Специальная рабочая группа с участием представителей акимата, местной полицейской службы и ТОО «Тазалык» проводит мониторинг площадок.

- Подобную акцию в Костанае мы начали впервые в этом году, вчера провели второй рейд по мониторингу контейнерных площадок, - сообщил «НГ» председатель рабочей группы, заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - В одном из дворов обнаружили строительный мусор на контейнерной площадке, выяснили, что владельцы квартиры делают ремонт и вынесли им предупреждение. За мусорные свалки возле контейнера также выносятся предупреждения и накладываются штрафы на ПКСК.

По словам Нургалиева, за два рейда были оштрафованы 5 ПКСК, еще двум ПКСК и трем владельцам квартир вынесены предупреждения. За несанкционированный выброс мусора вблизи контейнеров предусмотрен штраф по ст. 505 КоАП РК в размере 20 МРП (1 МРП = 2 525 тенге).

- Всего в Костнае 440 контейнерных площадок, проблемных из них - около 200, которые расположены возле многоэтажек, не обслуживаемых ПКСК, - пояснил Нургалиев. - Таких домов у нас 217. За два рейда мы объехали 30 контейнерных площадок. Работе по мониторингу будет продолжена.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.05.19 13:49 "Кайсар" оштрафован за неподобающее поведение болельщиков
17.05.19 12:26 Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
17.05.19 11:47 Жителя Алматы привлекли к ответственности после комментариев в Instagram
17.05.19 10:34 Зрители массово требуют переснять восьмой сезон "Игры престолов"
17.05.19 09:42 В график встреч акима Костаная с населением внесли коррективы
17.05.19 09:18 Корейский мост перекроют в Костанае
16.05.19 19:53 Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
16.05.19 13:47 Назарбаев: Есть один президент, и он главный
16.05.19 12:05 "Приемную на дороге" проведут полицейские Костанайской области
16.05.19 11:34 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* yudjin
Re: За скопление мусора на контейнерных площадках начали...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5908
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.05.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, как раз в продолжении темы моего мусорного спецназаПлощадки спустя 1,5 месяца после разбора "полётов"... улучшающих изменений не много.
Профайл

§ Добринцофф
Re: За скопление мусора на контейнерных площадках начали...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6508
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.05.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем мусор кидают,возле контейнера,а не в сам контейнер?
Профайл

§ Козлов я
Re: За скопление мусора на контейнерных площадках начали...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.05.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А зачем мусор кидают,возле контейнера,а не в сам контейнер?

Это же самый шик в Казахстане! Нигде не так, а у нас так! ;-)
Профайл

* таноми52
Re: За скопление мусора на контейнерных площадках начали...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только приветствую такие акции. Мониторить, штрафовать владельцев квартир , если попались, а, главное, штрафовать ПКСК. А они то уж найдут тех, кто свинячил, и через год-два, глядишь, и до народа дойдёт, от кого зависит чистота и комфорт в городе.
Только властям не бросать это дело, постоянно контролировать ответственных и обязательно публиковать в СМИ информацию о виновных и наказанных. Особенно активно это надо делать в летний сезон.
Так хочется увидеть свой город ухоженным и чистым!
Тут и вложений-то особых не надо. Просто чиновникам чаще отрывать задницы от сидений и ходить в народ, на службе у которого, по сути, они и находятся. И участковые обязаны на своих участках следить за чистотой.
А yudjinу спасибо за неравнодушие к своему городу, за то, что упорно долбит эту тему и подвижки есть!
Профайл

* Victor Yang
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11520
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.05.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А зачем мусор кидают,возле контейнера,а не в сам контейнер?

Всякое бывает. Бывает, что после праздников контейнеры переполнены; бывает, БОМЖи раскидают; бывает, ветер, а бывает, что и рас№@#%"*во некоторых личностей.
Профайл

* yudjin
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5908
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.05.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А зачем мусор кидают,возле контейнера,а не в сам контейнер?

Ну это скорее всего крупногабаритный мусор: строительный, части мебели, ёлки, ветки...
Добавьте к этому так называемых Бомжей... которые роясь в контейнерах, выкидывают рядом.
Конечно, есть и категория людей, которая занимается метанием мешков...не всегда попадают в цель правда. Патамушта контейнеры либо стоят в грязи и не подойдёшь (как на моих снимках в марте), либо источают антисанитарный зловонный запах. Да и еще дети любят не доносить и зашвыривать под балконы и в кусты.
Профайл

§ Добринцофф
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6508
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.05.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
главное, штрафовать ПКСК

С таким же успехом можно и вас оштрафовать,не пойму причем здесь ПКСК,свалка мусора в неположенном месте-это административное нарушение и заниматься этим должна полиция.
Профайл

* yudjin
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5908
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.05.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
а, главное, штрафовать ПКСК.

тут не согласен.
К примеру вот площадка:

вокруг 3 дома, жильцы которых выносят сюда мусор... у каждого свой ПКСК.
Какой штрафовать?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 5
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх