За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная

Акимат Костаная решил навести порядок с контейнерными площадками, куда многие жители складируют мусор. Специальная рабочая группа с участием представителей акимата, местной полицейской службы и ТОО «Тазалык» проводит мониторинг площадок.

- Подобную акцию в Костанае мы начали впервые в этом году, вчера провели второй рейд по мониторингу контейнерных площадок, - сообщил «НГ» председатель рабочей группы, заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - В одном из дворов обнаружили строительный мусор на контейнерной площадке, выяснили, что владельцы квартиры делают ремонт и вынесли им предупреждение. За мусорные свалки возле контейнера также выносятся предупреждения и накладываются штрафы на ПКСК.

По словам Нургалиева, за два рейда были оштрафованы 5 ПКСК, еще двум ПКСК и трем владельцам квартир вынесены предупреждения. За несанкционированный выброс мусора вблизи контейнеров предусмотрен штраф по ст. 505 КоАП РК в размере 20 МРП (1 МРП = 2 525 тенге).

- Всего в Костнае 440 контейнерных площадок, проблемных из них - около 200, которые расположены возле многоэтажек, не обслуживаемых ПКСК, - пояснил Нургалиев. - Таких домов у нас 217. За два рейда мы объехали 30 контейнерных площадок. Работе по мониторингу будет продолжена.