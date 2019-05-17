За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
Ольга ЛИХОГРАЙ
Акимат Костаная решил навести порядок с контейнерными площадками, куда многие жители складируют мусор. Специальная рабочая группа с участием представителей акимата, местной полицейской службы и ТОО «Тазалык» проводит мониторинг площадок.
- Подобную акцию в Костанае мы начали впервые в этом году, вчера провели второй рейд по мониторингу контейнерных площадок, - сообщил «НГ» председатель рабочей группы, заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - В одном из дворов обнаружили строительный мусор на контейнерной площадке, выяснили, что владельцы квартиры делают ремонт и вынесли им предупреждение. За мусорные свалки возле контейнера также выносятся предупреждения и накладываются штрафы на ПКСК.
По словам Нургалиева, за два рейда были оштрафованы 5 ПКСК, еще двум ПКСК и трем владельцам квартир вынесены предупреждения. За несанкционированный выброс мусора вблизи контейнеров предусмотрен штраф по ст. 505 КоАП РК в размере 20 МРП (1 МРП = 2 525 тенге).
- Всего в Костнае 440 контейнерных площадок, проблемных из них - около 200, которые расположены возле многоэтажек, не обслуживаемых ПКСК, - пояснил Нургалиев. - Таких домов у нас 217. За два рейда мы объехали 30 контейнерных площадок. Работе по мониторингу будет продолжена.
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За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: а, главное, штрафовать ПКСК. тут не согласен. К примеру вот площадка: c.radikal.ru вокруг 3 дома, жильцы которых выносят сюда мусор... у каждого свой ПКСК. Какой штрафовать?
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За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: главное, штрафовать ПКСК С таким же успехом можно и вас оштрафовать,не пойму причем здесь ПКСК,свалка мусора в неположенном месте-это административное нарушение и заниматься этим должна...