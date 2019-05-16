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андрей 117
Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
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Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 мая 2019, 19:53 |  ЖКХ

Двойная сплошная линия на ул. Тауелсиздик, в границах улиц Баймагамбетова-Бородина, появилась сегодня ночью. Дорожную разметку сделали так, что она запрещала поворот автомобилей на ул. Козыбаева и 1 Мая, что вызвало бурю возмущений со стороны автомобилистов.

- Разметку наносило ТОО "Таза жол", - сообщил "НГ" руководитель отдела технадзора отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Неправильное нанесение связано с техническими неполадками специального транспортного средства, наносившего разметку. Именно в местах поворотов на ул. 1 Мая и Козыбаева подрядчики не смогли отключить кнопку, подающую краску. Сегодня ночью это будет исправлено.

Свежая разметка на ул. Тауелсиздик начала появляться после того, как в нескольких местах на этой же улице установили заборы ярко-оранжевого и ярко-желтого цветов.

Жители областного центра сразу предположили, что все эти обновления связаны с предполагаемым приездом в наш регион президента РК Касым-Жомарта Токаева. В отделе ЖКХ на прямой вопрос корреспондента "НГ" ответили, что не в курсе визита в область главы государства, а забор установили "в рамках обычного благоустройства". Для более подробной информации попросили письменный запрос.

Официальный запрос на имя акима Костаная "НГ" отправила 15 мая.
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§ drakon
Re: Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16270
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что у Казахстана, нет Ядерного Оружия.
Недай Бог, кнопка бы - "запала"... :-o
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§ Серый волк
Re: Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул....
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.05.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на ул. 1 Мая и Козыбаева подрядчики не смогли отключить кнопку, подающую краску. Сегодня ночью это будет исправлено.
Самая дурацкая отмаза? :-)
Даже если у вас руки растут из простите таза, то как можно не отпустить кнопку подачи, когда разметочная машинка пересекала перекрёсток с другой улицей?
Они про правила движения слышаши?

Где-то я читал уже в форуме, что именно на этих перекрестках любимая засада попрошаек-полицаек добывающих взятки с перебегающих улицу более удобно, чем сделан переход. Логичнее было предположить, что эта разметка для их грязной мафии с уголовными кликухами. Теперь и поворачивающих можно было, а это больше купюр, чем с пешехода! :-)

Пешеходный переход через четыре полосы движения, если приглядеться на фото, опять без разметки. Тотальное воровство по всей видимости в дикарямбии.
И даже у журналистов уже не вызывает удивление и у фотографа, который снимал с нижней точки эту убогую покраску двойной сплошной. Они просто уже привыкли и не видят в упор признаков опасного перехода который не соответствует правилам и нормам.
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§ olegggon
Re: Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул....
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 971
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.05.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разметка прям какое-то событие в нашей провинции. Хотя по определению она должна быть ВСЕГДА на дорогах в любое время года. На Бородина даже жёлтую разметку сделали, наверно что бы даже зимой была видна. Вот только до зимы она не дотянет, месяц, два не больше. Нет у нас ни нормальной краски, ни механизмов, ни рук нормальных.
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§ Серый волк
Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.05.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хорошо, что у Казахстана, нет Ядерного Оружия. Недай Бог, кнопка бы - "запала"... :-o

Тьфу, тьфу, тьфу. Не накаркайте! А то тазажопы с поддельной краской и грязной кнопкой, выигрывающие все тендеры любимого акимата, да с кнопками ракет!! :lol:
Пусть лучше некачественную плитку на пустыре перед акиматом почаще перекладывают. От неё сильно хуже никому не станет...

Процесс разгрузки некачественной красной плитки


Результат талантливой с ней работы "прямым руками" растущими откуда и предполагалось. :-)


[Исправлено: Серый волк, 16.05.2019 - 17:32]
Фото кликабельны, для подробного рассмотрения качества и "габаритов" в хорошем разрешении. :-)

[Исправлено: Серый волк, 16.05.2019 - 17:34]
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§ drakon
Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16270
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
На Бородина даже жёлтую разметку сделали,

Не знаю,для чего её у вас - делают?
Может белая краска - закончилась? :lol:
У нас если поверх белой зазметки, уложили -
Жёлтую,специальная лента, то жёлтая
разметка становится - главной.
А может у вас и для - зимы,не знаю... :oops: :-P
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§ olegggon
Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 971
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.05.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может белая краска - закончилась?


Для показа первым лицам краска у нас не кончится никогда. А жёлтая разметка это типа современная разметка, чтобы показать, что у нас всё современное, даже разметка 😄
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§ drakon
Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16270
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
А жёлтая разметка это типа современная разметка,

У нас - это,жёлтая, временная.При ремонтах.
В настоящее время, в деревне её - нету.
Где увижу - сфотаю... :lol:
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§ olegggon
Re: Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул....
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 971
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.05.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас - это,жёлтая, временная.При ремонтах. В настоящее время, в деревне её - нету.


У нас тоже как бы временная, но в последнее время писали в СМИ, что типа теперь будут везде жёлтую рисовать, мол она заметнее, чем белая. Короче, они и белую не могут нарисовать нормально, а теперь ещё и жёлтую хотят так же рисовать.
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§ андрей 117
Re: Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул....
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.05.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в Рудном на колесе обозрения дверца кабинки виновата.что кабинка сальто-мальто сделала.тут кнопка.где еще ждать подвох? :-x
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§ Серый волк
Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10138
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.05.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
в Рудном на колесе обозрения дверца кабинки виновата.что кабинка сальто-мальто сделала.тут кнопка.где еще ждать подвох? :-x

Таланты, настоящие таланты! Я бы у этих двух акиматов хорошую охрану поставил, и окопы на всякий случай.
А то вдруг иностранные спецслужбы захотят выкрасть этих гениальных товарищей! :lol:
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§ андрей 117
Re: Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул....
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.05.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А то вдруг иностранные спецслужбы захотят выкрасть этих гениальных товарищей!

Серый,бери выше как минимум инопланетный разум должны они заинтересовать
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