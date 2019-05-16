Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная

Двойная сплошная линия на ул. Тауелсиздик, в границах улиц Баймагамбетова-Бородина, появилась сегодня ночью. Дорожную разметку сделали так, что она запрещала поворот автомобилей на ул. Козыбаева и 1 Мая, что вызвало бурю возмущений со стороны автомобилистов.

- Разметку наносило ТОО "Таза жол", - сообщил "НГ" руководитель отдела технадзора отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Неправильное нанесение связано с техническими неполадками специального транспортного средства, наносившего разметку. Именно в местах поворотов на ул. 1 Мая и Козыбаева подрядчики не смогли отключить кнопку, подающую краску. Сегодня ночью это будет исправлено.

Свежая разметка на ул. Тауелсиздик начала появляться после того, как в нескольких местах на этой же улице установили заборы ярко-оранжевого и ярко-желтого цветов.

Жители областного центра сразу предположили, что все эти обновления связаны с предполагаемым приездом в наш регион президента РК Касым-Жомарта Токаева. В отделе ЖКХ на прямой вопрос корреспондента "НГ" ответили, что не в курсе визита в область главы государства, а забор установили "в рамках обычного благоустройства". Для более подробной информации попросили письменный запрос.

Официальный запрос на имя акима Костаная "НГ" отправила 15 мая.