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Назарбаев: Есть один президент, и он главный
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Назарбаев: Есть один президент, и он главный

16 мая 2019, 13:47 |  Государство

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что новая команда, которая придет после выборов президента, внесет свои инновации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: akorda.kz

"Успех возможен, когда лидер и народ едины, а разрабатываемые программы и идеи осуществляются с полной поддержкой народа. Так случилось у нас, наверное, политика была правильной. Я участвовал в пяти общенародных выборах, за меня меньше 85 процентов электората никогда не голосовало.

Следующая трансформация спокойная, без политических потрясений. Я считаю, это правильный выход из положения. Мой мандат еще продолжался, он не закончился. Я мог еще работать. Даже мог выставить свою кандидатуру со стопроцентной уверенностью, что меня изберут так же всенародно. Но нужны изменения, нужно новое поколение", - рассказал Назарбаев участникам Астанинского экономического форума.

Он выразил надежду, что новая команда, которая придет после выборов президента, внесет свои инновации и свои мысли.

"Видите, я создаю какие-то неудобства для спикеров, вам приходится говорить сначала "Первый Президент", потом "Президент". Такая ситуация. Я думаю, двойственности в Казахстане не будет. Есть один Президент, и он главный. И мы все будем на него работать, когда изберем", - заявил Елбасы.

Ранее Нурсултан Назарбаев отметил, что продолжит участвовать в работе по стратегическим направлениям развития государства, включая внутреннюю и внешнюю политику, а также безопасность.

"Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали", - отметил он.

Напомним, в Нур-Султане проходит XII Астанинский экономический форум, в работе которого принимают участие более 5 тысяч экспертов, политиков, бизнесменов и ученых из 74 стран.
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§ peshexod
Re: Назарбаев: Есть один президент, и он главный
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3336
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 16.05.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
новая команда, которая придет после выборов президента, внесет свои инновации

:-x Новая?
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§ Серый волк
Назарбаев: Есть один президент, и он главный
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10129
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.05.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Новая?

Не пугайте местных жуликов.
В их коррупционной среде, тырящей в городе всё подряд, и абсолютно бездарно работающей, слово "новая" болезненно воспринимается.
Главное, чтоб было провозглашено через прессу, что новая. Причем только через строго определенную прессу. А там не важно, что даже пыль не стряхнули. Главное что озвучили "новая". :-)

[Исправлено: Серый волк, 16.05.2019 - 14:49]
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