Назарбаев: Есть один президент, и он главный
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что новая команда, которая придет после выборов президента, внесет свои инновации, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: akorda.kz
"Успех возможен, когда лидер и народ едины, а разрабатываемые программы и идеи осуществляются с полной поддержкой народа. Так случилось у нас, наверное, политика была правильной. Я участвовал в пяти общенародных выборах, за меня меньше 85 процентов электората никогда не голосовало.
Следующая трансформация спокойная, без политических потрясений. Я считаю, это правильный выход из положения. Мой мандат еще продолжался, он не закончился. Я мог еще работать. Даже мог выставить свою кандидатуру со стопроцентной уверенностью, что меня изберут так же всенародно. Но нужны изменения, нужно новое поколение", - рассказал Назарбаев участникам Астанинского экономического форума.
Он выразил надежду, что новая команда, которая придет после выборов президента, внесет свои инновации и свои мысли.
"Видите, я создаю какие-то неудобства для спикеров, вам приходится говорить сначала "Первый Президент", потом "Президент". Такая ситуация. Я думаю, двойственности в Казахстане не будет. Есть один Президент, и он главный. И мы все будем на него работать, когда изберем", - заявил Елбасы.
Ранее Нурсултан Назарбаев отметил, что продолжит участвовать в работе по стратегическим направлениям развития государства, включая внутреннюю и внешнюю политику, а также безопасность.
"Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали", - отметил он.
Напомним, в Нур-Султане проходит XII Астанинский экономический форум, в работе которого принимают участие более 5 тысяч экспертов, политиков, бизнесменов и ученых из 74 стран.
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