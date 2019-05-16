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"Приемную на дороге" проведут полицейские Костанайской области

16 мая 2019, 12:05 |  Государство

Общереспубликанская акция пройдет в нашем регионе 17-го и 18 мая с 9.00 до 19.00.  Прием будут проводить руководство департамента, административной полиции, местной и миграционных служб, а также руководители городских управлений и районных отделов полиции.

Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в пресслужбе департамента полиции Костанайской области.

Фото ДП КО со страницы ВКонтакте

- В специально оборудованных автобусах можно будет разрешить вопросы по действиям сотрудников полиции, административным штрафам, узнать о государственных услугах, оказываемых полицией, или получить квалифицированную консультацию, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для удобства населения и решения возникающих вопросов в мобильных пунктах также будут работать начальники регистрационно-экзаменационных подразделений, дорожно-технического надзора и административной практики.

Первая «Приемная на дороге» по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева прошла 5-6 апреля. Тогда в рамках акции поступило 863 обращения от жителей Костанайской области. Основная часть вопросов касалась обеспечения дорожного движения, миграции и оплаты административных штрафов.

В пресс-службе также отмечают, что задать вопрос и получить профессиональную консультацию можно также по номеру телефона «горячей линии» 8 (7142) 52-57-58.

 Список мест проведения республиканской акции «Приемная на дороге» в Костанайской области

г. Костанай, ул. Гагарина, ТРЦ «Костанай PLAZA»

г. Рудный, площадь на пересечении  улиц И.Франко и Ленина

г. Аркалык, ул. Абая 33, кинотеатр Қ. Боранбаева

г. Лисаковск, ул.Тобольская мост КЖГУ

г. Житикара, г. Житикара, 5 микрорайон  18 дом  

Алтынсаринский район, с. Силантьевка, автодорога Костанай-Карасу Силантьевская средняя школа

Амангельдинский район, с. Амангельды, ул. М.Маметовой 49, перед  зданием  «Нұр Отан»

Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул. Жемилей 26, район Автовокзала

Денисовский район, п. Денисовка, ул Амангельды, район Автовокзала и магазина Меркурий

Жангельдинский район, с. Торгай, перекресток ул. Дзенова и  ул. Токина

Камыстинский район, с. Камысты, ул. Кудайкулова  магазин «Азия»»

Карабалыкский район, п. Карабалык, ул. Гагарина 26а торговый дом «Грант»

Карасуский район, с. Карасу, ул. Комсомольская 65, торговый дом

Костанайский район, п. Затобольск,  ул. Механизаторов 9, ТОО «Союз ТС»

Мендыкаринский район, с. Боровское, перекресток ул. Т.Батыра и Летунова мини-маркет «Рахат».

Наурзумский район, с. Караменды, улица перед  зданием  «Нұр Отан»

Сарыкольский район с. Сарыколь, 17 мая- ул. Тәуелсіздік 106, площадь перед ЦОНом

18 мая - ул. П.Борцов 94 магазин «Достык»

Тарановский район, с. Тарановское, 17 мая – с. Майское ул. 60 лет Октября

18 мая – с. Елизаветинка ул. 50 лет Октября

Узункольский район, с. Узунколь, ул. Абая, парк «Независимости»

Федоровский район  17 мая – с. Федоровка, ул. Кравцова магазин «Астана»

18 мая –  п. Пешковка, ул. Ленина, магазин «Особа»
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§ Игорь Васильевич
Re: "Приемную на дороге" проведут полицейские...
Игорь Васильевич


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Сообщений: 11
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 16.05.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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