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Евгений ШИБАРШИН: Революция невыгодна

«В Казахстане мировые игроки будут теснить друг друга, используя оппозицию»
16 мая 2019, 09:12 |  Мнения

Назначение главой дипломатической миссии США в РК Уильяма МОЗЕРА в период активной фазы «транзита власти» в Казахстане насторожило некоторых экспертов. Нет ли замысла организовать очередную «цветную революцию»? К тому же в последнее время штаты посольства и консульства США в Казахстане заметно увеличились.

Внешне замена посла выглядит как заурядная ротация кадров, и назначение нового американского посла в период смены власти в Казахстане может оказаться случайным совпадением. Тогда откуда дует ветер подозрительности? В качестве аргумента называют работу Мозера советником посла США на Украине и послом в Молдове.

Считать его «специалистом «по цветным» революциям» в этой связи было бы поспешным. В Киеве он работал советником в посольстве США за несколько лет до майдана. Да и в его бытность послом в Кишиневе с 2011-го по 2015 год ничего «майданного» там не происходило. Почитаешь интервью Мозера тех лет, так на все вопросы по поводу событий в этих республиках можно увидеть стандартные ответы американских дипломатов о благах демократии и рыночной экономики, о праве народов самим определять свою судьбу.

Так что при всей неопределенности миссии Мозера ожидать, что он замутит в Казахстане что-то «цветное», достаточных оснований нет. Во всяком случае, в Вашингтоне, очевидно, понимают: для радикальных изменений здесь нет ресурсов. Да и зачем они Белому дому, если американскому бизнесу после смены власти в Казахстане пока ничего не угрожает. Касым-Жомарт Токаев в каждом выступлении говорит о преемственности политики первого президента.

Новый посол США во время вручения верительной грамоты второму президенту РК не преминул заметить:

- Мы также отмечаем открытость Казахстана в отношении коммерческих инвестиций со стороны американских компаний, что, в свою очередь, приносит нашим странам большую пользу.

В то же время считать, что Трамп направил Уильяма Мозера только в качестве эффективного «смотрящего», тоже наивно. Не та страна Америка, чтобы забыть о своих интересах в центре Евразийского континента. На эту территорию все активнее входит Китай. Россия тоже начинает понимать, что наличие почти 7 000 км общей границы с Казахстаном еще не создает автоматического влияния на него.

Будет ли США через своего посла здесь проводить политику открытого активного политического противоборства с Китаем и Россией, сейчас сказать сложно. Скорее всего, территория Казахстана станет местом, где великие державы будут вынуждены считаться с интересами друг друга. Казахстану от этого только выгода - через могущественных партнеров легче выходить на мировой рынок со своей продукцией.

Другое дело, что договоренности не достигаются сами по себе. Вполне возможно, что в Казахстане мировые игроки будут теснить друг друга, используя местную оппозицию. Американская дипломатия в качестве своей опоры для давления на конкурентов может использовать тех казахстанцев, кто под лозунгом сохранения суверенитета противится развитию связей Казахстана с Россией и Китаем. При достаточном количестве протестующих этот процесс может выйти из-под контроля. Со всеми разрушающими последствиями. Но такой сценарий американцам невыгоден.
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§ peshexod
Re: Евгений ШИБАРШИН: Революция невыгодна
peshexod


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Сообщений: 3336
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 16.05.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да и зачем они Белому дому, если американскому бизнесу после смены власти в Казахстане пока ничего не угрожает. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34795

Собственно суть вопроса
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