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Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
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Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели

Георгий ГОВОРОВ

15 мая 2019, 17:45 |  Общество

Четверг, 16 мая, Костанайская область встретит в гребне антициклона. Местами синоптики ждут туман, но осадков не обещают. Только на северо-востоке региона возможны заморозки до -3 °С. Ночью столбики термометров, возможно, опустятся до 0...-5, а днём покажут +13...+18 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- В Костанае 16 мая малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днём +16...+18 градусов, - рассказала «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В пятницу, 17 мая, днём в областном центре ждут дождь и порывы ветра до 15 м/с. Воздух прогреется ночью +8...+10, а днём +18...+20 градусов.

Холодный циклон из района Баренцевого моря дойдёт до Костанайской области 17 мая. С собой он принесёт дождь и грозу. Температура ночью предположительно +8...+13, местами +5, а днём +17...+22, местами +25 градусов.

В конце рабочей недели в Костанайской области ожидается восточный ветер 9-14, местами 15-20 м/с.
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§ Yorik
Re: Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 16.05.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт не могу сообразить, что за место на фото. Это Костанай вообще?
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§ yudjin
Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.05.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Чёт не могу сообразить, что за место на фото. Это Костанай вообще?

ну конечно он самый. Снято на перроне жд вокзала...справа от него, если смотреть на фасад и пройти дальше за стоянку и паровоз.


[Исправлено: yudjin, 16.05.2019 - 10:58]
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§ Rexyn
Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 120
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 16.05.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Yorik:
Цитата:

Чёт не могу сообразить, что за место на фото. Это Костанай вообще?

Да, ул. Перонная, Привокзальная площадь. Неподалеку от ж/д вокзала. Там еще паровоз рядом.
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§ Yorik
Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 16.05.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну конечно он самый. Снято на перроне жд вокзала

Спасибо, теперь понятно. Сто лет там не был - неожиданно ухоженное все, памятник-дорожки :-) приятно.
Цитата:
Rexyn:
ул. Перонная, Привокзальная площадь

Спасибо!
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