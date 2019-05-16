Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели

Четверг, 16 мая, Костанайская область встретит в гребне антициклона. Местами синоптики ждут туман, но осадков не обещают. Только на северо-востоке региона возможны заморозки до -3 °С. Ночью столбики термометров, возможно, опустятся до 0...-5, а днём покажут +13...+18 градусов.

Фото Ксении РЕБИК



- В Костанае 16 мая малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью 0...+2, днём +16...+18 градусов, - рассказала «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В пятницу, 17 мая, днём в областном центре ждут дождь и порывы ветра до 15 м/с. Воздух прогреется ночью +8...+10, а днём +18...+20 градусов.

Холодный циклон из района Баренцевого моря дойдёт до Костанайской области 17 мая. С собой он принесёт дождь и грозу. Температура ночью предположительно +8...+13, местами +5, а днём +17...+22, местами +25 градусов.

В конце рабочей недели в Костанайской области ожидается восточный ветер 9-14, местами 15-20 м/с.