Форум
drakon
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
Серый волк: Полиция бездействует, или там одни идиоты? Они теперь будут все в Судах - сидеть, деньги "законные" - добывать... :lol:
16.05.19 18:36
drakon
Мясо c карамелью
Хоршо блюдо - выглядит... :lol: :oops:
16.05.19 18:31
Серый волк
Назарбаев: Есть один президент, и он главный
peshexod: Новая? Не пугайте местных жуликов. В их коррупционной среде, тырящей в городе всё подряд, и абсолютно бездарно работающей, слово "новая" болезненно воспринимается. Главное,...
16.05.19 17:48
Серый волк
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
1. Безусловно изложено выше. 2. А кто должен водителя научить? Что если перед пешеходным переходом встал поток правого ряда, то не следует топить по второму, следует сбавить скорость, поток встал...
16.05.19 17:37
таноми52
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Маркс: Когда они уже накурятся? Класс! :lol: :lol: ;-)
16.05.19 16:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Тендер по большинству автобусных маршрутов признан несостоявшимся в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 мая 2019, 17:03 |  Государство

Тендер на право обслуживания маршрутов регулярных городских и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа прошел в Костанае в начале мая. На нем удалось разыграть всего 3 лота, хотя перевозчикам предлагали более 10 лотов.

- После рассмотрения документов, в том числе справок проверки достоверности сведений, конкурсная комиссия единогласно присудила победу ТОО "Компания STA” (маршруты №№ 38, 12), ИП «Брунер А. В.» (маршрут № 10), ИП «Муканов Р. Д.» (маршрут № 110), - сообщил в ответе на запрос «НГ» заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ. - По остальным лотам (пакетам маршрутов) конкурс признан несостоявшимся, так как представлена заявка только одного участника или не зарегистрировано на лот ни одного участника.

- Обычно лоты формируются из нескольких маршрутов - убыточных и доходных, - пояснил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - В этот раз получилось, что только на 3 лота претендовали несколько перевозчиков и была конкуренция.

Согласно условиям тендера, перевозчики, выигравшие тендер, должны до 1 августа укомплектовать не менее 25% автобусов, используемых на маршруте, устройствами электронной оплаты проезда. До 1 ноября эта доля должна составить не менее 50%, а до 31 декабря 2019 года - 100%.

Очередной тендер на право обслуживания городских и пригородных маршрутов, по данным отдела ЖКХ, состоится в конце мая.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.05.19 13:47 Назарбаев: Есть один президент, и он главный
16.05.19 12:05 "Приемную на дороге" проведут полицейские Костанайской области
16.05.19 11:34 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района
16.05.19 11:17 «Женой спортсмена тяжело быть в каких-то моментах» - семья Нурбола Жумаскалиева стала лауреатом городского тура национального конкурса «Мерейлi отбасы»
16.05.19 10:43 Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
16.05.19 10:19 Депутат Смирнова: Зарплата начинающих учителей не должна быть ниже средней по стране
16.05.19 09:12 Евгений ШИБАРШИН: Революция невыгодна
15.05.19 18:48 Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном приостановил суд по ходатайству Центра защиты прав потребителей
15.05.19 17:45 Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели
15.05.19 16:21 Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Анатолий
Re: Тендер по большинству автобусных маршрутов признан...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 15.05.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а до конца мая ,что-то изменится?
Профайл

§ lelik1375
Re: Тендер по большинству автобусных маршрутов признан...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 16.05.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG
должны до 1 августа укомплектовать не менее 25% автобусов, используемых на маршруте, устройствами электронной оплаты проезда. До 1 ноября эта доля должна составить не менее 50%, а до 31 декабря 2019 года - 100%.

Это как понимать? После 1 августа имея возможность/желание/необходимость оплатить проезд в электронном виде я должен буду выжидать автобус где установлен валидатор? Бред.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 1
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх