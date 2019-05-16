Тендер по большинству автобусных маршрутов признан несостоявшимся в Костанае

Тендер на право обслуживания маршрутов регулярных городских и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа прошел в Костанае в начале мая. На нем удалось разыграть всего 3 лота, хотя перевозчикам предлагали более 10 лотов.

- После рассмотрения документов, в том числе справок проверки достоверности сведений, конкурсная комиссия единогласно присудила победу ТОО "Компания STA” (маршруты №№ 38, 12), ИП «Брунер А. В.» (маршрут № 10), ИП «Муканов Р. Д.» (маршрут № 110), - сообщил в ответе на запрос «НГ» заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ. - По остальным лотам (пакетам маршрутов) конкурс признан несостоявшимся, так как представлена заявка только одного участника или не зарегистрировано на лот ни одного участника.

- Обычно лоты формируются из нескольких маршрутов - убыточных и доходных, - пояснил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - В этот раз получилось, что только на 3 лота претендовали несколько перевозчиков и была конкуренция.

Согласно условиям тендера, перевозчики, выигравшие тендер, должны до 1 августа укомплектовать не менее 25% автобусов, используемых на маршруте, устройствами электронной оплаты проезда. До 1 ноября эта доля должна составить не менее 50%, а до 31 декабря 2019 года - 100%.

Очередной тендер на право обслуживания городских и пригородных маршрутов, по данным отдела ЖКХ, состоится в конце мая.