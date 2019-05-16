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О чиновниках-захватчиках бизнеса рассказала депутат

15 мая 2019, 14:01 |  Общество

Депутат Мажилиса Меруерт Казбекова попросила правительство решить проблему рейдерства и захвата бизнеса чиновниками, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: bankist.ru

Депутат рассказала о бизнесменах, пострадавших от черного рейдерства недобросовестных чиновников.

"Имеют место нарушение законодательства и вмешательство в работу предприятий со стороны недобросовестных чиновников. Схемы захвата бизнеса используются самые изощренные. Выносятся решения посторонних организаций о принятии к управлению предприятий посторонними лицами. При участии чиновников принимаются решения о сносе объектов, переносе предприятий, торговцы понуждаются к переходу на другие рынки в ущерб собственным интересам", - перечислила Казбекова в запросе на имя первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова.

По ее словам, в практике фракции "Ак жол" имеются конкретные примеры, в том числе с отменой противоправных решений после вмешательства.

"Имеются случаи, когда налоговые органы выступают инициаторами дел о банкротстве предприятий при задолженности менее чем в половину суммы их имущества. Несмотря на то что они могли бы спокойно погасить эту задолженность, происходила принудительная ликвидация. Мы видим нарастание тревожной тенденции разнообразных методов и форм захвата либо уничтожения чужого бизнеса, нередко связанного с вымогательствами", - заявила депутат.

Она привела в пример слова Первого Президента Нурсултана Назарбаева, который еще в 2009 году поручал разработать закон против рейдерства, однако это поручение так и не было исполнено.

"Когда речь идет о рейдерстве, обязательно участвуют чиновники. Сначала наезд, а потом отбирают бизнес. Мы должны поставить законный заслон рейдерам. Частная собственность должна быть свята, незыблема, к этому надо нам двигаться", - процитировала Елбасы депутат.

Она озвучила просьбу фракции "Ак жол" по исполнению поручения Первого Президента.

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§ Сабыр
Re: О чиновниках-захватчиках бизнеса рассказала депутат
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора разобраться с нашей налоговой! Это же полный беспредел! Вы посмотрите как они уничтожают предприятия,со своими признаниями сделок не действительным! Необоснованные начисления НДС и кпн! Кто-то обратит внимание на банкротства и увольнения людей?! В этом вопросе я полностью согласен с депутатом. Надо срочно принимать меры!
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§ elektron
О чиновниках-захватчиках бизнеса рассказала депутат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2916
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да одни публикации отчуждения земель, по тем или иным причинам.
Как такое возможно? Это уже мафия на гос. уровне. Особенно если они используются по назначению.
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