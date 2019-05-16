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Требующий установки знака ограничения скорости житель с. Заречное в поисках ответа дошел до акима Костанайского района

Александр ЗАЙКОВ

15 мая 2019, 13:25 |  Общество

Аким Костанайского района Виктор Радченко сегодня, 15 мая, провел прием для жителей поселка Затобольск и села Заречное в районном филиале партии «Нур Отан. Люди обращались с просьбами о решении как личных вопросов, так и проблем общественного характера.

Житель села Заречное Павел ВЕБЕР уже несколько лет требует от власти установить знак ограничения скорости на улице Юбилейной.

- Главная улица Заречного и ни одного толком знака нет, - пояснил он "НГ" перед встречей с акимом. - На въезде в Заречный сразу стоят административные здания, школы, дворец культуры – никакого ограничения скорости нет. Вы понимаете? Там улицу перейти – проблема. Коров сбивают, собак сбивают, людей сбивают! Три года назад построили дорогу и все как с ума посходили - с такой скоростью носились по ней. Тогда у меня двух коров сбили. А главный строитель говорил: «Конечно, закончим стройку - все нормально будет, знаки будут». В час пик гонки устраивают… Меня уже раза два машина задевала. Видят же, что пешеход идет, нет – гоняют. Асфальт хороший положили, качественный – врать не буду… Но до ума же немного доведите!

По словам Вебера, он обращался к акиму Заречного сельского округа Калыбеку Жумашеву, но вопрос не был решен, так как не нашлось спонсора.

После беседы с акимом Костанайского района пенсионер рассказал о результатах:

- С пониманием отнеслись… Говорили - что-то с деньгами, проблема, проблема... У меня аким района спросил: «Вы удовлетворены ответом?». Я говорю, что нет: скажите конкретную дату установки знака и я буду знать. А то сколько хожу - всегда конкретно ничего не говорят. Сказали, что в июле будет все, к 20 июля.

Павел Вебер пообещал, что если знак не поставят к концу июля, он опять придет и будет добиваться своего, несмотря на проблемы со здоровьем.

Фото Александра ЗАЙКОВА
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Требующий установки знака ограничения скорости житель с....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знак поставить проблем особых нет. если он требуется
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§ лимон
Re: Требующий установки знака ограничения скорости житель с....
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.05.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По словам Вебера, он обращался к акиму Заречного сельского округа Калыбеку Жумашеву, но вопрос не был решен, так как не нашлось спонсора."

на установку знаков нужен спонсор? вот прям интересно стало - сколько стоит установка знака?
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§ dandiv
Re: Требующий установки знака ограничения скорости житель с....
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 786
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.05.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Населенный пункт - ограничение скорости 60 км/ч. Если гонщики летают, то им наплевать будет на установленные знаки.
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