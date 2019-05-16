Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Но взрывное устройство не обнаружили. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Кадр из видео очевидцев
Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании ТРЦ поступило от неизвестного мужчины 14 мая, в 22.42.
Район оцепили прибывшие на место сотрудники полиции. Движение автомобилей было ограничено. Из здания эвакуировали около 300 человек.
- Осуществлен осмотр здания ТРЦ и прилегающей территории. По результатам осмотра взрывного устройства не обнаружено, - сообщили в пресс-службе.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Личность звонившего устанавливается.
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