Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Но взрывное устройство не обнаружили. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео очевидцев

Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании ТРЦ поступило от неизвестного мужчины 14 мая, в 22.42.

Район оцепили прибывшие на место сотрудники полиции. Движение автомобилей было ограничено. Из здания эвакуировали около 300 человек.

- Осуществлен осмотр здания ТРЦ и прилегающей территории. По результатам осмотра взрывного устройства не обнаружено, - сообщили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Личность звонившего устанавливается.