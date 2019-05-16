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Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

15 мая 2019, 11:48 |  Происшествия

Но взрывное устройство не обнаружили. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео очевидцев

Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании ТРЦ поступило от неизвестного мужчины 14 мая, в 22.42.

Район оцепили прибывшие на место сотрудники полиции. Движение автомобилей было ограничено. Из здания эвакуировали около 300 человек.

- Осуществлен осмотр здания ТРЦ и прилегающей территории. По результатам осмотра взрывного устройства не обнаружено, - сообщили в пресс-службе.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Личность звонившего устанавливается.
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Комментарии к новости
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§ Игорь Васильевич
Re: Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 15.05.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это поворот, человек не думает о последствиях.Зачем так поступать спокойно не живется. Штраф плюс уголовное преследование.
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§ Игорь Васильевич
Re: Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 15.05.19 - 11:54
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Игорь Васильевич
Re: Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 15.05.19 - 11:54
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Игорь Васильевич
Re: Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 15.05.19 - 11:57
Комментарий удален модератором.
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§ директор пляжа
Re: Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.05.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Штраф плюс уголовное преследование.

уголовное наказание, я бы отметил.
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§ Menden1968
Re: Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....конкуренты балуются....
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§ директор пляжа
Re: Посетителей Kostanay Plaza эвакуировали из-за сообщения о...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.05.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
.....конкуренты балуются....

да кто в такое время работает..
кинотеатр? астыкжан? да уж..
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