Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Запрет на выкладку сигарет на витрины пока не принят. Он предусмотрен в проекте Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Informburo.kz.
Участники пресс-конференции / Фото Казахстанского пресс-клуба
Ассоциация торговых предприятий Казахстана выступила против поправок, предусмотренных Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения". Они предполагают запрет на выкладку сигарет.
"Запрет на выкладку сигарет уже обсуждался в 2013 году, но не был принят. Тогда было решено, что эта норма нецелесообразна и не поможет в борьбе с курением. Неясно, почему Минздрав снова поднимает этот вопрос. Сигареты – такой же легальный товар, как и алкоголь, а также продукты с высоким уровнем содержания солей или сахара, которые по своей сути наносят больший вред, если масштабировать их с точки зрения потребителей. По такой логике стоит запретить выкладку всех товаров", – высказала своё мнение вице-президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек Ажибаева на пресс-конференции в Алматы.
По её словам, новые нормы кодекса приведут к сокращению поступлений в бюджет, росту контрабанды и контрафактной продукции, а также сокращению рабочих мест и закрытию малого бизнеса.
По данным компании-измерителя AC Nielsen, в 2018 году доля контрафактной продукции в Казахстане составила около 1,8-2%. В бюджет не поступило 1,9 млрд тенге в виде налогов.
"Запрет выкладки увеличивает вероятность попадания контрафактной продукции, которая реализуется покупателю из-под прилавка. К примеру, в соседней России после введения запрета на открытую выкладку сигарет в 2014 году нелегальные продажи табачных изделий выросли с 19,3% в 2013 году до 28,3% в 2016 году", – отметил президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык Абишев.
Ритейлеры начали сбор подписей против законопроекта. На сегодня собрано 2 500 подписей.
"Обращение мы направим в Правительство. Пути решения проблем курения мы видим в усилении пропаганды здорового образа жизни и ведении должной воспитательной работы с подрастающим поколением. Ещё одним непосильным требованием для ряда торговых точек могут стать затраты, связанные с переоборудованием полок для табачной продукции. Средняя цена торгового оборудования, позволяющего хранить сигареты и по просьбе покупателя демонстрировать их, составляет более 180 тысяч тенге", – добавила Жибек Ажибаева.
Проект кодекса разработало Министерство здравоохранения. Сейчас документ находится на обсуждении.
По словам замдиректора департамента политики и общественного здравоохранения Минздрава Зауре Ахметовой, запрет на выкладку табачных изделий регламентирован рекомендациями ВОЗ: полный запрет на рекламу и стимулирование продажи приведёт к сокращению потребления табачных изделий.
"Проведены исследования в ряде стран, которые ввели полный запрет на выкладку табачных изделий в торговых точках. Результаты такие: в Канаде уровень курения после таких мер снизился на 9%, в Новой Зеландии и Исландии – на 6%. В этих странах на 16% снизилось курение среди подростков. В странах СНГ Россия и Беларусь внедрили эти меры", – рассказала Зауре Ахметова.
В 2014 году в Казахстане тоже провели исследование, которое показало, что распространённость курения среди населения остаётся высокой и составляет 22,4%. В мае 2018 года провели ещё одно независимое исследование. Выяснилось, что 325 торговых точек в крупнейших городах Казахстана продавали сигареты в пяти минутах ходьбы от организаций образования. Пачки с табаком соседствовали рядом со сладостями и игрушками.
"В 79,5% магазинов продают сигареты с ароматизированными добавками и 92,5% объектов розничной торговли увешаны рекламой сигаретных новинок. Идёт прямая реклама, визуализация табачных изделий, которая ведёт к инстинктивной покупке. Мы провели много встреч с представителями табачной индустрии. Надеемся, что эта мера приведёт к сокращению потребления табака, особенно среди молодёжи, и снижению смертности и заболеваемости от рака, инсульта, инфаркта", – заключили в Минздраве.
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Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Маркс: Когда они уже накурятся? Класс! :lol: :lol: ;-)