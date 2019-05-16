Форум
drakon
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
Серый волк: Полиция бездействует, или там одни идиоты? Они теперь будут все в Судах - сидеть, деньги "законные" - добывать... :lol:
16.05.19 18:36
drakon
Мясо c карамелью
Хоршо блюдо - выглядит... :lol: :oops:
16.05.19 18:31
Серый волк
Назарбаев: Есть один президент, и он главный
peshexod: Новая? Не пугайте местных жуликов. В их коррупционной среде, тырящей в городе всё подряд, и абсолютно бездарно работающей, слово "новая" болезненно воспринимается. Главное,...
16.05.19 17:48
Серый волк
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
1. Безусловно изложено выше. 2. А кто должен водителя научить? Что если перед пешеходным переходом встал поток правого ряда, то не следует топить по второму, следует сбавить скорость, поток встал...
16.05.19 17:37
таноми52
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Маркс: Когда они уже накурятся? Класс! :lol: :lol: ;-)
16.05.19 16:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против

15 мая 2019, 11:16 |  Государство

Запрет на выкладку сигарет на витрины пока не принят. Он предусмотрен в проекте Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", передает Informburo.kz.

Участники пресс-конференции / Фото Казахстанского пресс-клуба

Ассоциация торговых предприятий Казахстана выступила против поправок, предусмотренных Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения". Они предполагают запрет на выкладку сигарет.

"Запрет на выкладку сигарет уже обсуждался в 2013 году, но не был принят. Тогда было решено, что эта норма нецелесообразна и не поможет в борьбе с курением. Неясно, почему Минздрав снова поднимает этот вопрос. Сигареты – такой же легальный товар, как и алкоголь, а также продукты с высоким уровнем содержания солей или сахара, которые по своей сути наносят больший вред, если масштабировать их с точки зрения потребителей. По такой логике стоит запретить выкладку всех товаров", – высказала своё мнение вице-президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Жибек Ажибаева на пресс-конференции в Алматы.

По её словам, новые нормы кодекса приведут к сокращению поступлений в бюджет, росту контрабанды и контрафактной продукции, а также сокращению рабочих мест и закрытию малого бизнеса.

По данным компании-измерителя AC Nielsen, в 2018 году доля контрафактной продукции в Казахстане составила около 1,8-2%. В бюджет не поступило 1,9 млрд тенге в виде налогов.

"Запрет выкладки увеличивает вероятность попадания контрафактной продукции, которая реализуется покупателю из-под прилавка. К примеру, в соседней России после введения запрета на открытую выкладку сигарет в 2014 году нелегальные продажи табачных изделий выросли с 19,3% в 2013 году до 28,3% в 2016 году", – отметил президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык Абишев.

Ритейлеры начали сбор подписей против законопроекта. На сегодня собрано 2 500 подписей.

"Обращение мы направим в Правительство. Пути решения проблем курения мы видим в усилении пропаганды здорового образа жизни и ведении должной воспитательной работы с подрастающим поколением. Ещё одним непосильным требованием для ряда торговых точек могут стать затраты, связанные с переоборудованием полок для табачной продукции. Средняя цена торгового оборудования, позволяющего хранить сигареты и по просьбе покупателя демонстрировать их, составляет более 180 тысяч тенге", – добавила Жибек Ажибаева.

Проект кодекса разработало Министерство здравоохранения. Сейчас документ находится на обсуждении.

По словам замдиректора департамента политики и общественного здравоохранения Минздрава Зауре Ахметовой, запрет на выкладку табачных изделий регламентирован рекомендациями ВОЗ: полный запрет на рекламу и стимулирование продажи приведёт к сокращению потребления табачных изделий.

"Проведены исследования в ряде стран, которые ввели полный запрет на выкладку табачных изделий в торговых точках. Результаты такие: в Канаде уровень курения после таких мер снизился на 9%, в Новой Зеландии и Исландии – на 6%. В этих странах на 16% снизилось курение среди подростков. В странах СНГ Россия и Беларусь внедрили эти меры", – рассказала Зауре Ахметова.

В 2014 году в Казахстане тоже провели исследование, которое показало, что распространённость курения среди населения остаётся высокой и составляет 22,4%. В мае 2018 года провели ещё одно независимое исследование. Выяснилось, что 325 торговых точек в крупнейших городах Казахстана продавали сигареты в пяти минутах ходьбы от организаций образования. Пачки с табаком соседствовали рядом со сладостями и игрушками.

"В 79,5% магазинов продают сигареты с ароматизированными добавками и 92,5% объектов розничной торговли увешаны рекламой сигаретных новинок. Идёт прямая реклама, визуализация табачных изделий, которая ведёт к инстинктивной покупке. Мы провели много встреч с представителями табачной индустрии. Надеемся, что эта мера приведёт к сокращению потребления табака, особенно среди молодёжи, и снижению смертности и заболеваемости от рака, инсульта, инфаркта", – заключили в Минздраве.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.05.19 13:47 Назарбаев: Есть один президент, и он главный
16.05.19 12:05 "Приемную на дороге" проведут полицейские Костанайской области
16.05.19 11:34 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района
16.05.19 11:17 «Женой спортсмена тяжело быть в каких-то моментах» - семья Нурбола Жумаскалиева стала лауреатом городского тура национального конкурса «Мерейлi отбасы»
16.05.19 10:43 Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
16.05.19 10:19 Депутат Смирнова: Зарплата начинающих учителей не должна быть ниже средней по стране
16.05.19 09:12 Евгений ШИБАРШИН: Революция невыгодна
15.05.19 18:48 Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном приостановил суд по ходатайству Центра защиты прав потребителей
15.05.19 17:45 Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели
15.05.19 17:03 Тендер по большинству автобусных маршрутов признан несостоявшимся в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 41234»

§ arman_kst
Re: Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины....
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не курю и другим не советую. Пусть убирают. Кто курит. итак купит
Профайл

§ таноми52
Re: Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины....
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.05.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Пусть убирают. Кто курит. итак купит


Соглашусь! Кто курит и не может отказаться от курения, купит и без обозрения выставленных пачек. Зато, пока ещё не курящая молодёжь, не будет подвергаться соблазну попробовать сигаретку из красивой пачки. Довод, может, и слабый, но не слабее довода:"Ещё одним непосильным требованием для ряда торговых точек могут стать затраты, связанные с переоборудованием полок для табачной продукции."
На кону здоровье нации, а они озабочены каким-то "переоборудованием полок"(как будто после запрета им придётся это делать каждый день!)
А этот довод: ""Запрет ... увеличивает вероятность попадания контрафактной продукции...", который часто приводится противниками чего-либо, просто вызывает возмущение - а соответствующие органы у нас на что? Усиливать их надзор, применять новые методы борьбы с контрафактом не следует?
И вообще, курить - это дикость в 21 веке. Когда уже доказано-передоказано насколько вреден человечеству табак. Ещё сто лет будем гробить здоровье? :-o
Профайл

* drakon
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ещё сто лет будем гробить здоровье? :-o

Не, я планирую- лет 10 ещё... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда интересно выбор.
Курильщиков.
От инфаркта. От рака.
Я бы предложил вариант-от поноса. Зачем так то людей позорить.
Так прилично более менее
Профайл

§ yudjin
Re: Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.05.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
, не будет подвергаться соблазну попробовать сигаретку из красивой пачки.

какая на фиг красивая?... на них черные лёгкие нарисованы, гнилые зубы и хрен на пол шестого... смотришь на витрину, как на кунсткамеру.
Надо делать отдельные магазины алко-табако-маркеты, чтобы ограничить доступ детей и лучше контролировать бизнес.
Профайл

§ alex_60
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
, я планирую- лет 10 ещё...

Тебе точно пора бросать.
Можешь еще на Кустанай накопить.
Профайл

* drakon
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
смотришь на витрину,

И так хочется - закурить... :lol: :oops:
Профайл

* drakon
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Можешь еще на Кустанай накопить.

Это - точно.Когда самолёты - начнут
в Костанай - летать, любой - накопит.
Даже - курящий и пьющий... :-o :-o ;-) ;-)
Профайл

§ alex_60
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И так хочется

У вас таких нет.
Приезжай вукури пару пачек с раком или омаром. Будет что вспомнить во второй жизни.
Профайл

§ alex_60
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Когда самолёты

До Челябинска, а там пешком, погода хорошая. Или на вертолете прям в Тарановку.
Профайл

§ Маркс
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.05.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда запретительными мерами ничего не решалось. Нужно не запрещать выкладку сигарет и алкоголя, а пропагандировать здоровый образ жизни. Необходимо ломать мировоззрение у молодежи, чтобы в их среде курение стало чем-то позорным, стыдным, немодным. Для этого нужны бесплатные спортивные сооружения, секции, молодежные организации, налаженная работа с подрастающим поколением, чтобы интересы были направлены в сторону от вредных привычек. А когда не хотят ничего этого делать, тогда начинают кричать про запреты.

Ни в жисть не поверю, что яркая витрина является толчком к стакану или сигарете. Скорее всего, среда обитания толкает человека попробовать что-то необычное, интересное, не похожее на серые будни, в которых ему приходится существовать. Либо человеку приходится сливаться со средой в одно целое, чтобы не выделяться белой вороной на общем фоне. А если мир и так полон интереса и красок, зачем приглушать его яркость сигаретой или стаканом.

Не запрещать надо, а давать альтернативу. Запретный плод даже слаще, чем разрешенный. Кстати, рисовать ужасы на пачках сигарет - это был правильный ход, а теперь все эти ужасы спрячут под прилавки? Где логика?
Профайл

* drakon
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16262
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У вас таких нет.

Есть, Алекс,всё у нас - есть.

Это так сказать, ещё не самые-
противные - картинки.Но всёравно-
покупают и курят... :lol: :-P ;-)
Профайл

§ таноми52
Re: Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины....
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.05.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нужно не запрещать выкладку сигарет и алкоголя, а пропагандировать здоровый образ жизни.


Одно другому не мешает. Но было бы странно усиленно пропагандировать ЗОЖ и, в то же время, видеть на каждом шагу назойливо выставленные пачки сигарет, вред от которых для активных и, особенно, пассивных курильщиков, уже никем не оспаривается
Профайл

§ alex_60
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
всё у нас - есть.


везет тебе. и стоили за этим ехать?
сейчас бы на сенокосе был.
Профайл

§ Маркс
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.05.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Одно другому не мешает.

Не мешает, но и ничего не дает. Если человека не интересуют рыболовные снасти, то как красочно их не раскладывай на витрине, он все-равно равнодушно пройдет мимо, пока кто-то из его окружения не свозит его один раз на рыбалку. А если запретить их выкладку, то в народе пойдут слухи о запрете, что в свою очередь пробудит нездоровый интерес к рыболовным снастям.

Вполне возможно, что этот запрет как раз и есть хитрый маркетинговый ход, чтобы увеличить интерес к сигаретам, тем самым подняв их падающие продажи. Тем более, что как раз вид нынешних сигаретных пачек отпугивает гораздо сильнее, нежели их отсутствие на витрине.

А насчет ломки стереотипов и пропаганды ЗОЖ очень хорошие примеры подавала Екатерина II:
"Екатерина II уже пыталась вырвать у Парижа монополию моды, она заполнила Париж детскими распашонками по своим выкройкам, диктовала парижанкам новые вкусы — к охабням и сарафанам, а дамские шубы из русских мехов («витшуры») никогда не выходили из моды. У себя же дома Екатерина боролась с уродствами моды посредством их оглупления. Заметив несуразные фраки, в такие же фраки она велела наряжать дворников, метущих панели. Чтобы отучить «петиметров» от упорного лорнирования дам в театре, она раздала лорнеты извозчикам. А когда молодежь сочла очки украшением лица, она указала носить очки чиновникам полиции."
Профайл

Страница 1 из 41234»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 1
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх