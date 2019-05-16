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Число загородных лагерей в Костанайской области сократилось, а охват детей отдыхом – нет

Галина КАТКОВА

14 мая 2019, 21:28 |  Государство

Как это возможно, на совещании сегодня, 14 мая, пояснил руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. В областном акимате обсуждали организацию летнего отдыха детей.

Лагерей еще в прошлом году было 14, в этом к открытию готовятся 12: 10 государственных и 2 частных. При этом часть государственных - «Алтын гуль», «Лесная сказка», имени Бакирова - предназначены, прежде всего, для того, чтобы в них проводили лето дети, лишенные попечения родителей, воспитанники детской деревни «Жануя». Для остальных государственных баз отдыха в приоритете дети из социально уязвимых слоев общества, таких в области более 12 000 человек, на организацию их отдыха бюджеты городов и районов выделяют 65,8 млн тенге.

Чтобы не возникало проблем с местами для всех остальных желающих провести лето в загородных лагерях, управление образования предлагает увеличить количество смен в них, а также активнее использовать другие формы летнего отдыха. Менее затратные, но интересные, по словам Василия Цымбалюка.

- С 1 июня до конца лета будут работать пришкольные лагеря – с питанием и без, в Лисаковске организуют краеведческий лагерь «Кипчак» для 50 победителей краеведческих конкурсов, - перечислил он, - планируем расширение такой малозатратной формы отдыха как палаточные лагеря. Особо активны здесь Костанай, Лисаковск, Федоровский район, Аркалык, Аулиекольский район. Однако, например, в Наурзумском районе вообще не предусмотрено устройство таких лагерей. В целом при организации летней кампании для школьников сделан упор на туристско-краеведческое направление. Планируется работа экологических площадок, школьных лесничеств, организация экспедиций по родному краю. Всего в рамках государственного социального заказа будет реализовано 14 проектов на сумму более 15 млн тенге.

Из летних мероприятий названы были также фестиваль юных археологов-андроноведов, экспедиция по сакральным местам области с целью разработки интерактивной карты туристических маршрутов, соревнования по водному туризму. Обещано, что летом будут работать 2 000 кружков, а отделы образования обеспечат за счет привлеченных средств функционирование на каникулах всех 24 кабинетов робототехники, имеющихся в школах область.

Альтернативные формы отдыха не снимают проблему состояния стационарных загородных лагерей. Из 12 баз отдыха 5 нуждаются в капитальных вложениях, в двух пользуются привозной водой. Для ремонта житикаринского лагеря «Арман» и лисаковского «Алые паруса» уже разработаны ПСД, есть заключение экспертизы, но нет инвесторов, готовых на условиях государственно-частного партнерства вложить деньги. В Аулиекольском районе ПСД для капремонта единственного лагеря в прошлом году так и не разработали.

Но текущие ремонты, саночистка в лагерях идут. Пока в отстающих по темпам подготовки к летнему сезону были названы Аркалык, Лисаковск, Карабалыкский и Аулиекольский районы. Руководитель департамента по охране общественного здоровья Орал БЕКМАГАМБЕТОВ предупредил акимов городов и районов, которые участвовали в совещании, что «без санэпидзаключения ни один лагерь работу не начнет, как в прошлом году, не будет».

Первые смены должны начаться в середине июня. 
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§ директор пляжа
Re: Число загородных лагерей в Костанайской области сократилось,...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.05.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лучше колесо купить за 300 лямов, гранитную стеллу в парк победы, таблички на одном языке, да что уж там балконы с окнами поменять почти на всей Тарана к приезду понятно кого, чем организовать досуг детей! браво! слов нет!
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§ Маркс
Число загородных лагерей в Костанайской области сократилось, а охват детей отдыхом – нет
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.05.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
... пришкольные лагеря – с питанием и без ... ... такой малозатратной формы отдыха как палаточные лагеря.

Правильно, назад в будущее! Зачем заморачиваться питанием и комфортным проживанием детей. Выдать всем набедренные повязки, дубинки из бамбука и вперед, как писал Рони старший, в борьбу за огонь. Это позволит детям пройти хорошую школу выживания перед обычной школой. Получить навыки, которые позволят им дальше идти по жизни, не страшась банальных препятствий, укрепят психику, привьют законы капиталистического общежития.

А пока детишки учатся преодолевать трудности, живя в палатках без еды, взрослые полетят на фешенебельные курорты в комфортабельные отели, будут нежится на роскошных пляжах, обжираясь невиданными деликатесами и наслаждаться восхитительными напитками, со скупой слезой вспоминая бесподобную организацию летнего отдыха подрастающего поколения.
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§ berkut_1973
Re: Число загородных лагерей в Костанайской области сократилось,...
berkut_1973


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Сообщений: 8
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 15.05.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этого года , впервые , за столько лет не открывает сезон лагерь "Лесной уют" , который находится в Фёдоровском районе на территории ТОО "Сельхозтехника", в прошлом году он относился к Костанайскому району, и переименовали его в "Болашак , а этой зимой они вывезли своё имущество , и это название дали другому лагерю . Теперь нашим детям негде отдыхать , а пришкольные лагеря это только отчётность для "галочки".
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