Число загородных лагерей в Костанайской области сократилось, а охват детей отдыхом – нет
Галина КАТКОВА
Как это возможно, на совещании сегодня, 14 мая, пояснил руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК. В областном акимате обсуждали организацию летнего отдыха детей.
Лагерей еще в прошлом году было 14, в этом к открытию готовятся 12: 10 государственных и 2 частных. При этом часть государственных - «Алтын гуль», «Лесная сказка», имени Бакирова - предназначены, прежде всего, для того, чтобы в них проводили лето дети, лишенные попечения родителей, воспитанники детской деревни «Жануя». Для остальных государственных баз отдыха в приоритете дети из социально уязвимых слоев общества, таких в области более 12 000 человек, на организацию их отдыха бюджеты городов и районов выделяют 65,8 млн тенге.
Чтобы не возникало проблем с местами для всех остальных желающих провести лето в загородных лагерях, управление образования предлагает увеличить количество смен в них, а также активнее использовать другие формы летнего отдыха. Менее затратные, но интересные, по словам Василия Цымбалюка.
- С 1 июня до конца лета будут работать пришкольные лагеря – с питанием и без, в Лисаковске организуют краеведческий лагерь «Кипчак» для 50 победителей краеведческих конкурсов, - перечислил он, - планируем расширение такой малозатратной формы отдыха как палаточные лагеря. Особо активны здесь Костанай, Лисаковск, Федоровский район, Аркалык, Аулиекольский район. Однако, например, в Наурзумском районе вообще не предусмотрено устройство таких лагерей. В целом при организации летней кампании для школьников сделан упор на туристско-краеведческое направление. Планируется работа экологических площадок, школьных лесничеств, организация экспедиций по родному краю. Всего в рамках государственного социального заказа будет реализовано 14 проектов на сумму более 15 млн тенге.
Из летних мероприятий названы были также фестиваль юных археологов-андроноведов, экспедиция по сакральным местам области с целью разработки интерактивной карты туристических маршрутов, соревнования по водному туризму. Обещано, что летом будут работать 2 000 кружков, а отделы образования обеспечат за счет привлеченных средств функционирование на каникулах всех 24 кабинетов робототехники, имеющихся в школах область.
Альтернативные формы отдыха не снимают проблему состояния стационарных загородных лагерей. Из 12 баз отдыха 5 нуждаются в капитальных вложениях, в двух пользуются привозной водой. Для ремонта житикаринского лагеря «Арман» и лисаковского «Алые паруса» уже разработаны ПСД, есть заключение экспертизы, но нет инвесторов, готовых на условиях государственно-частного партнерства вложить деньги. В Аулиекольском районе ПСД для капремонта единственного лагеря в прошлом году так и не разработали.
Но текущие ремонты, саночистка в лагерях идут. Пока в отстающих по темпам подготовки к летнему сезону были названы Аркалык, Лисаковск, Карабалыкский и Аулиекольский районы. Руководитель департамента по охране общественного здоровья Орал БЕКМАГАМБЕТОВ предупредил акимов городов и районов, которые участвовали в совещании, что «без санэпидзаключения ни один лагерь работу не начнет, как в прошлом году, не будет».
Первые смены должны начаться в середине июня.
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