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Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе

14 мая 2019, 17:16 |  Общество

Заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи KASE Андрей Цалюк объяснил стабильность курса тенге в последние недели, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

"Люди всегда пытаются спекулировать темой выборов. Нужно заметить, что тенге на последних, как минимум четырех, выборах никак не реагировал. Не нужно ждать каких-то отрицательных моментов. По мнению аналитиков, курс тенге фундаментально недооценен. Ситуация достаточно благоприятная", - отметил Андрей Цалюк.

Также заместитель председателя KASE добавил, что нет оснований для размышлений о девальвации национальной валюты.

"Нет сейчас оснований для того, чтобы строить такие прогнозы. Все, что сейчас встречается в сети, это обычное раскачивание лодки. Согласно аналитическим обзорам Национального банка, экономических оснований для таких катастрофических вещей нет", - добавил он.

По данным аналитиков, национальная валюта в апреле продемонстрировала стабильность, завершив месяц малым ослаблением к доллару, рублю и юаню. Также на курс тенге позитивно повлияло снижение Национального банка базовой ставки до 9 процентов.

"Доллар в номинальном выражении вырос на 0,3 процента, рубль - на 0,7 процента, юань - на 0,1 процента. Между тем тенге укрепился по отношению к евро на 0,3 процента. Нефть также стоит выше 70 долларов за баррель. Что касается внешних факторов, нет оснований предполагать, что стоимость нефти резко снизится. Вы знаете, Национальный банк 15 апреля принял решение о снижение базовой ставки до 9 процентов годовых. Это чуть-чуть повысило давление на обменный курс, что могло оказаться непривлекательным для тенге. Однако в результате валюта осталась стабильной", - порассуждал эксперт.

Он также отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку без изменений.

"Конечно, волатильность рынка также зависит от форс-мажорных ситуаций. К примеру, инцидент с российским нефтепроводом "Дружба" или не очень приятная история с танкерами в ОАЭ. Это не позволяет нефти уйти ниже 70 долларов за баррель. Данные факторы выглядят достаточно хорошо для тенге. Основной риск - это, конечно, история с переговорами США и Китая. Но на Казахстан пока это не влияет. Тенге по отношению к юаню укрепляется, а вот в Китае юань сильно падает. Это, возможно, эмоциональная реакция китайских граждан на введение США пошлин на товары", - сказал Цалюк.

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 794,9 миллиарда тенге, что выше показателя предыдущего месяца на 1,1 процента, или на 8,3 миллиарда тенге.

Ранее о ситуации с тенге высказались в Национальном банке Казахстана. Регулятор ожидает укрепления курса.
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Комментарии к новости
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§ Маркс
Re: Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 422
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.05.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также заместитель председателя KASE добавил, что нет оснований для размышлений о девальвации национальной валюты.

Когда читаешь такие высказывания, по спине идут мурашки, а лоб покрывается холодным потом. Уж сколько таких успокаивающих речей было, после которых тенге обрушивалась в пару раз - не счесть.
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§ Змея Подколодная
Re: Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо доллары купить значит.
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§ Гога
Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 876
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.05.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Змея Подколодная
Эх , оцифрованного тебе не хватает , все бы тебе разжевал !!

[Исправлено: Гога, 14.05.2019 - 21:16]
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§ Горожанин_kst
Re: Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.05.19 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По окончании бал-маскарада грянет.
Тут и 112го не надо) для прогноза
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§ Добринцофф
Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6506
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.05.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу после выборов никто девальвации не делает.
В 2015 перед очередными внеочередными выборами президент сказал что после выборов девальвации не будет и слово сдержал,выборы были 26.04.2015,а девальвация случилась через четыре месяца 20.08.2015,но ведь не сразу же после выборов.
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§ Добринцофф
Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6506
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.05.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Тут и 112го не надо) для прогноза

Прогноз Марика о том ,что курс будет 420 тнг так и не сбылся,а ведь прошло уже 2 или даже 3 года.
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§ Menden1968
Re: Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..... .температуры и высокого давления нет и то слава Богу...
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§ elektron
Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2916
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Прогноз Марика о том ,что курс будет 420 тнг так и не сбылся

Как не сбылся? если по отношению к евро, то 425 или около того.
Не помню про какую валюту Марик глаголил, но и по доллару не далеко осталось ;-)
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