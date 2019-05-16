Тенге никак не реагирует на выборы - мнение эксперта о курсе

Заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи KASE Андрей Цалюк объяснил стабильность курса тенге в последние недели, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Люди всегда пытаются спекулировать темой выборов. Нужно заметить, что тенге на последних, как минимум четырех, выборах никак не реагировал. Не нужно ждать каких-то отрицательных моментов. По мнению аналитиков, курс тенге фундаментально недооценен. Ситуация достаточно благоприятная", - отметил Андрей Цалюк.

Также заместитель председателя KASE добавил, что нет оснований для размышлений о девальвации национальной валюты.

"Нет сейчас оснований для того, чтобы строить такие прогнозы. Все, что сейчас встречается в сети, это обычное раскачивание лодки. Согласно аналитическим обзорам Национального банка, экономических оснований для таких катастрофических вещей нет", - добавил он.

По данным аналитиков, национальная валюта в апреле продемонстрировала стабильность, завершив месяц малым ослаблением к доллару, рублю и юаню. Также на курс тенге позитивно повлияло снижение Национального банка базовой ставки до 9 процентов.

"Доллар в номинальном выражении вырос на 0,3 процента, рубль - на 0,7 процента, юань - на 0,1 процента. Между тем тенге укрепился по отношению к евро на 0,3 процента. Нефть также стоит выше 70 долларов за баррель. Что касается внешних факторов, нет оснований предполагать, что стоимость нефти резко снизится. Вы знаете, Национальный банк 15 апреля принял решение о снижение базовой ставки до 9 процентов годовых. Это чуть-чуть повысило давление на обменный курс, что могло оказаться непривлекательным для тенге. Однако в результате валюта осталась стабильной", - порассуждал эксперт.

Он также отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку без изменений.

"Конечно, волатильность рынка также зависит от форс-мажорных ситуаций. К примеру, инцидент с российским нефтепроводом "Дружба" или не очень приятная история с танкерами в ОАЭ. Это не позволяет нефти уйти ниже 70 долларов за баррель. Данные факторы выглядят достаточно хорошо для тенге. Основной риск - это, конечно, история с переговорами США и Китая. Но на Казахстан пока это не влияет. Тенге по отношению к юаню укрепляется, а вот в Китае юань сильно падает. Это, возможно, эмоциональная реакция китайских граждан на введение США пошлин на товары", - сказал Цалюк.

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 794,9 миллиарда тенге, что выше показателя предыдущего месяца на 1,1 процента, или на 8,3 миллиарда тенге.

Ранее о ситуации с тенге высказались в Национальном банке Казахстана. Регулятор ожидает укрепления курса.