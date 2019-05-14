Школьницу сбили на пешеходном переходе в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Проишествие произошло вчера, 13 мая, на перекрестке улиц Амангельды и Дулатова около 18:45.
Кадр из видео
- Девочка находится в травмотологическом отделении детской областной больницы, - сообщила специалист по связям с общественностью Костанайской областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы.
Видео с места ДТП "НГ" прислал очевидец. По его словам, школьница переходила дорогу на пешеходном перекрёстке. За рулём машины находилась женщина, которую также увезли на скорой помощи.
- Наезд на девочку 2006 г. р. совершил белый автомобиль марки Kia Sportage, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - После того, как специалисты смогут дать точную оценку состояния пострадавшей, действия водителя будут квалифицированы в соответствующую статью.
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