Школьницу сбили на пешеходном переходе в Костанае

Проишествие произошло вчера, 13 мая, на перекрестке улиц Амангельды и Дулатова около 18:45.

Кадр из видео

- Девочка находится в травмотологическом отделении детской областной больницы, - сообщила специалист по связям с общественностью Костанайской областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Видео с места ДТП "НГ" прислал очевидец. По его словам, школьница переходила дорогу на пешеходном перекрёстке. За рулём машины находилась женщина, которую также увезли на скорой помощи.

- Наезд на девочку 2006 г. р. совершил белый автомобиль марки Kia Sportage, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - После того, как специалисты смогут дать точную оценку состояния пострадавшей, действия водителя будут квалифицированы в соответствующую статью.