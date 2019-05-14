В Казахстане пройдут теледебаты кандидатов в президенты в прямом эфире

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сообщил в кулуарах правительства о готовящихся дебатах кандидатов в президенты в прямом эфире телеканалов, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

- Насколько я на сегодняшний день знаю, скорее всего, теледебаты будут. И скорее всего они будут в прямом эфире, - сообщил он.

При этом глава ведомства не уточнил, какие именно будут темы или вопросы теледебатов.

- Теледебаты подразумевают, что кандидаты будут дебатировать между собой. Подробности вы узнаете, - пояснил Абаев.