Ситуационный центр iKomek и и фронт-офис акимата «Qostanay komek alany» открыли в Костанае

«Открытый акимат» начал действовать сегодня, 13 мая, в здании акимата Костаная, вход в него находится с обратной стороны здания.

Служба iKomek - аналог столичного единого контакт-центра iKOMEK 109.





Как и в Нур-Султане, костанайская служба будет доступна по номеру 109 круглосуточно, на линии работают 4 оператора, принимающих обращения от граждан. Обещают, что в ближайшее время iKomek начнет принимать сообщения и в социальных сетях.

Кроме контакт-центра, на первом этаже акимата разместился открытый по инициативе проектного офиса «Қостанай - адалдық алаңы» фронт-офис акимата «Qostanay komek alany».

- Цель офиса - оказание услуг в одном месте, - отметил руководитель службы внутреннего контроля и мониторинга госуслуг апарата акимата Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. - 9 услугодателей собрали в одном месте по принципу одного окна - без турникетов.







В нем работают представители архитектуры, земельных отношений, сельского хозяйства, ветеринарии, образования, занятости и соцпрограмм, РАГС, отдела ЖКХ и отдела жилищных отношений.





В центре офиса находится кабинет со стеклянными стенами, в котором аким и его заместители будут проводить прием граждан согласно графику.