Форум
Серый волк
«Мы потеряли 30% маленьких детей» - выводы после чемпионата области по волейболу, который прошел в Костанае
Спорткомплекс находится неблизко, детей из 3-4 классов туда не отпускают родители - далеко добираться. Набор постоянно проводим, но когда узнают, что далеко ехать... А бездарные кривоногие дяди с...
13.05.19 17:31
Серый волк
Журналист Сергей Доренко погиб в Москве
Подниму тему. Не смог промолчать Киселев. Не тот, пропагандёр с кисельтв останкино с маленькой буквы, а Евгений Киселёв. Наверное уже забытый символ свободного телевизора девяностых, когда на...
13.05.19 17:11
Маркс
Ужесточения за нарушения санитарных норм
Добринцофф: Конкуренция развивается до уровня покупательской способности,если основная масса получает гроши,то и качество товаров соответствующее. Комфортная цена это и есть показатель уровня...
13.05.19 16:54
Серый волк
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
дождаться адресной социальной помощи и арендовать другое жилье. Источник:www.ng.kz Вот так на деле работают государственные чиновники, обеспечивающие за бюджнетную зарплату реально демонстрируемую...
13.05.19 16:47
Серый волк
Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
С визитом президента это никак не связано, потому что по поводу его визита нам ничего неизвестно. Самое интересное, что у клоунов носы обычно оранжевые! :-) Жаль, что фигура не...
13.05.19 16:34
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Ситуационный центр iKomek и и фронт-офис акимата «Qostanay komek alany» открыли в Костанае

Артём МАРУСИЧ

13 мая 2019, 18:20 |  Государство

«Открытый акимат» начал действовать сегодня, 13 мая, в здании акимата Костаная, вход в него находится с обратной стороны здания.

Служба iKomek - аналог столичного единого контакт-центра iKOMEK 109.


Как и в Нур-Султане, костанайская служба будет доступна по номеру 109 круглосуточно, на линии работают 4 оператора, принимающих обращения от граждан. Обещают, что в ближайшее время iKomek начнет принимать сообщения и в социальных сетях.

Кроме контакт-центра, на первом этаже акимата разместился открытый по инициативе проектного офиса «Қостанай - адалдық алаңы» фронт-офис акимата «Qostanay komek alany».

 

- Цель офиса - оказание услуг в одном месте, - отметил руководитель службы внутреннего контроля и мониторинга госуслуг апарата акимата Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. - 9 услугодателей собрали в одном месте по принципу одного окна - без турникетов.

 


В нем работают представители архитектуры, земельных отношений, сельского хозяйства, ветеринарии, образования, занятости и соцпрограмм, РАГС, отдела ЖКХ и отдела жилищных отношений.


В центре офиса находится кабинет со стеклянными стенами, в котором аким и его заместители будут проводить прием граждан согласно графику.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.05.19 16:38 «Мы потеряли 30% маленьких детей» - выводы после чемпионата области по волейболу, который прошел в Костанае
13.05.19 16:08 Непродолжительные заморозки ожидаются в Костанайской области
13.05.19 14:26 Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
13.05.19 11:45 Единый день приема граждан проведет полиция по всей Костанайской области
13.05.19 10:29 Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
12.05.19 20:49 Дню Победы посвятили очередной квартирник в библиотеке им. Толстого в Костанае
12.05.19 20:06 "Кайсар" разгромил "Тобол" пятью голами и поднялся на второе место в КПЛ
12.05.19 09:54 20-летний алматинец снял короткометражный фильм с отрывками из "Блокадной книги"
12.05.19 07:23 Как избежать осложнений от укуса комара - советы врачей
11.05.19 19:03 Казахстанский супертяж Иван Дычко нокаутировал экс-соперника Владимира Кличко

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 0
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх