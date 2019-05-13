«Мы потеряли 30% маленьких детей» - выводы после чемпионата области по волейболу, который прошел в Костанае

Турнир среди спортсменок 2006-2007 г. р., посвященный Дню Победы, проходил в СРК «Костанай» 10-12 мая. Участие в нем приняли 5 команд: "Костанай-1", "Костанай-2", Денисовского района, Озерной средней школы и Рудного.

В финале встретились команды "Костанай-1" и Денисовского района

Соревнования стали первыми для спортсменок этой возрастной категории.

- Мы заодно провели отбор детей на летний чемпионат РК, который начнется 5 июня в Петропавловске, - рассказал "НГ" главный секретарь соревнований Владимир РЕЙХ. - Сейчас нам сделали график тренировок в СРК «Костанай», но... Сложно набирать начальные группы. Спорткомплекс находится неблизко, детей из 3-4 классов туда не отпускают родители - далеко добираться. Набор постоянно проводим, но когда узнают, что далеко ехать... Пока не получается у нас в полной мере набрать детей.

- А дети, которые тренировались в спортзале ДЮСШ № 2, в районе КЖБИ, продолжают тренировки или оставили их? - спросил корреспондент «НГ».

- Как сказать... 30% маленьких детей мы потеряли, - ответил Владимир Рейх. - Мы тренируемся на улице Маяковского до конца этого сезона. Со следующего уже все группы будут в СРК «Костанай».

Борьба за лидерство в финале чемпионата региона развернулась по традиции между командами ДЮСШ № 2 (Костанай-1) и Денисовского района. Родные стены, как говорится, греют, но победу обеспечивает подготовка, чего костанайской команде не занимать. Итог матча - 2:0.

"Костанай-1" на первом месте, серебро у Денисовского района, бронза заслуженно досталась команде Рудного.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА