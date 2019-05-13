Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае

Жительница Костаная Снежана БРЯНЦЕВА стоит в очереди на жильё почти 10 лет. Сейчас Снежана ждёт шестого ребёнка. Двоих сыновей она уже воспитала, еще двое учатся в школе, самой младшей дочке еще нет двух лет.

Почти 7 лет семья Брянцевых жила на съёмной квартире, которую арендовали за счёт заработка главы семейства - около 40 000 тенге в месяц плюс плата за подработку. Денег не хватало, чтобы заплатить 53 000 тенге за аренду квартиры. Неделю назад, когда Снежана не смогла оплатить аренду, договор расторгли. Сегодня, 13 мая, она пришла в отдел жилищных отношений акимата Костаная.

- В последний раз в списке я видела свою фамилию на 69 месте, - рассказала на приёме Снежана Брянцева. - В начале мая подала заявление на единовременную помощь, но пока ответа нет. Родственников у меня тоже нет. Я из интерната, в 1994 году выпустилась, тогда квартиры не давали. Сейчас не знаю, можно ли получить. Последнее наше жильё мы арендовали у частного лица. Сегодня нас выселяют, а идти нам некуда.

Как пояснила заведующая сектором учёта и распределения жилья отдела жилищных отношений Сара ИЛЕУВА, механизм перевода многодетной семьи в отдельную категорию нуждающихся уже разработан. Для семьи Брянцевых жильё по закону должны предоставлять в порядке очереди. Список сформирован, но пока находится на согласовании.

- Мы не можем никак повлиять на частное лицо, это его право - выбирать, кому он будет сдавать своё имущество, - сказал руководитель отдела жилищных отношений Айдар БЕРДИХОДЖАЕВ. - Арендного жилья нет. Всё, что было, уже используется другими семьями. Есть комната в общежитии по пр. Кобыланды батыра, 37. Можем предложить её. В этом году выдавали жилье тем, кто вставал в очередь ещё в 2003 или 2004 году. Государство не сможет вывернуться и из ниоткуда взять жильё.

Для семьи Бряцевых комната в общежитии - это слишком мало, все не поместятся. Теперь единственная надежда многодетной мамы - договориться с хозяйкой её нынешнего жилища, чтобы та отсрочила выселение, дождаться адресной социальной помощи и арендовать другое жилье.