"Кайсар" разгромил "Тобол" пятью голами и поднялся на второе место в КПЛ

Кызылординский "Кайсар" одержал победу над костанайским "Тобол" в десятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Кайсар"

Матч состоялся в Кызылорде и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли "волки". На восьмой минуте Тигран Барсегян принял мяч в чужой штрафной, обыграл защитника и левой ногой отправил мяч в дальний угол ворот.

На 38-й минуте "Кайсар" удвоил преимущество. Куле Мбомбо воспользовался ошибкой голкипера, который неудачно сыграл на выходе после подачи с углового, и головой переправил мяч в пустые ворота.

А спустя шесть минут Асхат Тагыберген прямым ударом со штрафного довел счет до крупного.

В самом начале второго тайма "Тобол" один мяч отыграл. После серии рикошетов мяч оказался у Ники Квеквескири и тот точно пробил в одной касание с линии штрафной.

Однако последнее слово в матче осталось за хозяевами. Сначала на 85-й минуте Барсегян оформил дубль, а уже в компенсированное время Шокан Абзалов установил окончательный счет.

Таким образом "Кайсар" одержал четвертую победу подряд и с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице КПЛ (по дополнительным показателям). В активе "Тобола", потерпевшего второе поражение в сезоне, осталось 20 баллов.