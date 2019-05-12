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Анатолий Сальник
Ужесточения за нарушения санитарных норм
Откуда такая уверенность? Отсутствовали документы сопровождения.
12.05.19 20:58
Анатолий Сальник
Ужесточения за нарушения санитарных норм
За минералку отвечает производитель а не торгаш. Законом РК "О защите прав потребителей" предусматривается предъявлять претензии и продавцу и производителю. На усмотрение покупателя.
12.05.19 20:54
Анатолий Сальник
Ужесточения за нарушения санитарных норм
Ну не берите гнилые,берите нормальные, в чём проблема Соседство заражает и нормальные, даже если визуально этого ещё не видно.
12.05.19 20:51
elektron
Образование – залог успеха в Казахстане
Victor Yang: сть крупные вузы, где дешевле выучить И стать доктором философских наук! :-o ;-)
12.05.19 20:01
Victor Yang
Образование – залог успеха в Казахстане
Сабыр: Образование в РК уничтожено.. Есть крупные вузы, где дешевле выучить, чем дать взятку - там за зачёт айфон последней модели могут попросить.
12.05.19 19:46
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"Кайсар" разгромил "Тобол" пятью голами и поднялся на второе место в КПЛ

Vesti.kz

12 мая 2019, 20:06 |  Спорт

Кызылординский "Кайсар" одержал победу над костанайским "Тобол" в десятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Кайсар"

Матч состоялся в Кызылорде и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли "волки". На восьмой минуте Тигран Барсегян принял мяч в чужой штрафной, обыграл защитника и левой ногой отправил мяч в дальний угол ворот.

На 38-й минуте "Кайсар" удвоил преимущество. Куле Мбомбо воспользовался ошибкой голкипера, который неудачно сыграл на выходе после подачи с углового, и головой переправил мяч в пустые ворота.

А спустя шесть минут Асхат Тагыберген прямым ударом со штрафного довел счет до крупного.

В самом начале второго тайма "Тобол" один мяч отыграл. После серии рикошетов мяч оказался у Ники Квеквескири и тот точно пробил в одной касание с линии штрафной.

Однако последнее слово в матче осталось за хозяевами. Сначала на 85-й минуте Барсегян оформил дубль, а уже в компенсированное время Шокан Абзалов установил окончательный счет.

Таким образом "Кайсар" одержал четвертую победу подряд и с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице КПЛ (по дополнительным показателям). В активе "Тобола", потерпевшего второе поражение в сезоне, осталось 20 баллов.
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