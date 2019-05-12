"Кайсар" разгромил "Тобол" пятью голами и поднялся на второе место в КПЛ
Vesti.kz
Кызылординский "Кайсар" одержал победу над костанайским "Тобол" в десятом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта ФК "Кайсар"
Матч состоялся в Кызылорде и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.
Счет в матче открыли "волки". На восьмой минуте Тигран Барсегян принял мяч в чужой штрафной, обыграл защитника и левой ногой отправил мяч в дальний угол ворот.
На 38-й минуте "Кайсар" удвоил преимущество. Куле Мбомбо воспользовался ошибкой голкипера, который неудачно сыграл на выходе после подачи с углового, и головой переправил мяч в пустые ворота.
А спустя шесть минут Асхат Тагыберген прямым ударом со штрафного довел счет до крупного.
В самом начале второго тайма "Тобол" один мяч отыграл. После серии рикошетов мяч оказался у Ники Квеквескири и тот точно пробил в одной касание с линии штрафной.
Однако последнее слово в матче осталось за хозяевами. Сначала на 85-й минуте Барсегян оформил дубль, а уже в компенсированное время Шокан Абзалов установил окончательный счет.
Таким образом "Кайсар" одержал четвертую победу подряд и с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице КПЛ (по дополнительным показателям). В активе "Тобола", потерпевшего второе поражение в сезоне, осталось 20 баллов.
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