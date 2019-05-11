Предвыборная агитация стартует в Казахстане

В Казахстане стартует предвыборная агитация кандидатов в президенты. Она продлится до 00.00 часов 8 июня, передает Tengrinews.kz.

Агитация проводится тремя способами: через СМИ, путем проведения публичных предвыборных мероприятий, встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями, а также путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных агитматериалов.

Опрос общественного мнения вправе проводить только юридические лица, имеющие не менее пяти лет опыта. Данные организации должны предварительно уведомить об этом ЦИК.

8 июня - день тишины. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной.

Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов. Подсчет голосов на избирательных участках будет осуществлен не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 11 июня 2019 года).

Напомним, регистрация кандидатов в президенты была завершена досрочно 8 мая. Первым кандидатом официально определили действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева. Ему выдали удостоверение кандидата 3 мая. В тот же день удостоверение вручили кандидату в президенты от республиканского движения "Ұлы дала қырандары" Садыбеку Тугелу. Третьим зарегистрировавшимся кандидатом стал Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана. Его зарегистрировали 4 мая. В тот же день Дания Еспаева стала четвертым кандидатом в президенты от демократической партии "Ак жол". 6 мая кандидатами в президенты были официально зарегистрированы Толеутай Рахимбеков от партии "Ауыл", Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической Народной партии Казахстана и Амиржан Косанов от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации).

На каждого кандидата в президенты Казахстана выделят около 7,5 миллиона тенге из республиканского бюджета. На выступление с программой по телевидению расходы предусмотрены в сумме 5,25 миллиона тенге, выступление с программой по радио - в сумме 200 тысяч тенге, публикацию в периодических печатных или сетевых изданиях - в сумме 810 тысяч тенге, проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов - в сумме 200 тысяч тенге, выпуск агитационных материалов - в сумме 400 тысяч тенге, на транспортные расходы - в сумме 471 200 тенге.