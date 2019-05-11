Мне стыдно перед людьми - министр о дороге Нур-Султан - Павлодар

Министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр возмутился затянувшимся строительством автобана Павлодар - Нур-Султан. Очередной выговор он сделал дорожникам во время объезда строящихся участков республиканской трассы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Был один подрядчик, второй, третий. В 2018 году дважды проводился тендер, год потеряли. Давайте конкретные сроки. Я вам ставлю задачу максимум три месяца. Давайте быстрее завершать, хватит тянуть", - сказал Скляр.

Министр потребовал от дорожников ускорить строительство и при необходимости привлечь к строительству дороги субподрядчиков.

Фото Валерия Бугаева

"Надо в СМИ показать, в конце концов не потому, что я из Павлодара, мне стыдно перед людьми реально. (...) В конце прошлого года открыли движение по одной стороне, объезд был только возле Шидерты, но все равно это неудобство. Мы затянули, никакого оправдания нам нет", - сказал Скляр.

При этом подчеркнул, что здесь вина не только подрядчика.

"Иностранный подрядчик, мягко говоря, провалил эту работу, наш подрядчик нерасторопным оказался или возник форс-мажор, в любом случае ответственны госорганы. Мы отвечаем", - сказал Скляр.

По его словам, в этом году на завершение строительства автобана Нур-Султан - Павлодар выделено 28 миллиардов тенге. Пока работы ведутся без срывов.

Министр также добавил, что трасса категории 1А подразумевает скоростной режим до 140 километров и со следующего года въезд на автобан должен стать платным.

Фото Валерия Бугаева

"Сейчас у нас используется система шлагбаумов, то есть на участок можно въехать, но на выезде пользователь дороги оплачивает проезд. Теперь мы планируем внедрить открытую систему, когда номер машины будет зафиксирован, и квитанция будет приходить на организацию-пользователя, либо автомобилист обязан заплатить. Иначе при въезде на другой платный гибридный участок через шлагбаум его уже не пропустят. Открытая система сейчас наиболее востребована, не будет пунктов взимания платы и очередей", - отметил Скляр.

В ходе поездки он также поручил подчиненным усилить работу по недопущению перегруза грузовых машин. В качестве примера он назвал Павлодарскую область, где удалось увеличить сбор штрафов за перегруз в 3,5 раза. По словам министра, дорожное полотно в основном разрушают китайские грузовики.

"Мы один раз взвесили китайский грузовик, он вез 47 тонн щебня. От этих грузовиков от дорожного полотна ничего не остается. Это недопустимо. Мы не должны допускать перегруза и разрушения дорог", - отметил Скляр. По официальным данным, в этом году на ремонт дорог из бюджета республики выделено 200 миллиардов тенге.